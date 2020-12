Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi rendszerben tartósan 1000 beteg lélegeztetésére van kapacitás.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi...","id":"20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52ad12-1ee9-4137-a98d-45997c166349","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 09. 22:14","title":"Merkely Béla: A járvány platón van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár Péter. A homoszexualitását nyíltan vállaló politikus Bihari Ádámnak elárulja, hogy szeretne-e családot, és azt is, hogy miért nem ért egyet a melegmozgalmakkal. Emellett szóba került a közös lista és a miniszterelnök-jelöltek kérdése is. ","shortLead":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár...","id":"20201211_Ungar_Peter_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0384a5-fcce-48a1-92f7-c4ba14e3389b","keywords":null,"link":"/360/20201211_Ungar_Peter_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:00","title":"Ungár Péter: Ne csináljunk buziügyet a Szájer-botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak két választókerület felel meg a megyében a törvényi előírásoknak, ezért az ellenzék megváltoztatná több határát is.","shortLead":"Csak két választókerület felel meg a megyében a törvényi előírásoknak, ezért az ellenzék megváltoztatná több határát is.","id":"20201210_pest_megye_valasztokerulet_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f6f11b-e37c-41a4-b7b3-d0c34a982890","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pest_megye_valasztokerulet_bizottsag","timestamp":"2020. december. 10. 17:38","title":"Átszabhatnak tíz Pest megyei választókerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy brazil társaság helyezett üzembe egy repülőt, melyből kettő is lezuhant korábban.","shortLead":"Egy brazil társaság helyezett üzembe egy repülőt, melyből kettő is lezuhant korábban.","id":"20201209_boeing_737_max_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa7dac-f1c1-4be0-a868-4be010074536","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_boeing_737_max_utasszallito","timestamp":"2020. december. 09. 21:57","title":"Két évvel a halálos balesetek után ismét utasok ültek egy Boeing 737 Maxon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","shortLead":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","id":"20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae461c-9e77-41f1-b5e2-f44a7b550840","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","timestamp":"2020. december. 10. 06:59","title":"Elhunyt Paolo Rossi, az olasz foci csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","shortLead":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","id":"20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0db8b10-4cff-476e-86a2-6580f59d6b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","timestamp":"2020. december. 11. 05:33","title":"Nagyot zuhant a fogyasztói bizalmi index decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","shortLead":"Éjjel alkotott a brit street-art művész, délután pedig el is ismerte ezt.","id":"20201210_uj_banksy_bristol_hapci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7222e556-60cb-44a7-8929-f2a25896f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ccff6-a1ab-4872-bf42-7f92b4ad50ba","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_uj_banksy_bristol_hapci","timestamp":"2020. december. 10. 21:38","title":"Banksy egy repülő műfogsorral lepte meg a bristoliakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]