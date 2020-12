Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ennyit spórolhat, ha elektromos a céges kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","shortLead":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","id":"20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15775b91-27c5-46d2-a3cb-4cb7207fedde","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","timestamp":"2020. december. 09. 12:54","title":"Az ukrán nemzetbiztonság közölte, hogy nem nyomoznak vízmérgezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai keresők harmadának havi átlagos bevétele nem éri el a minimálbért.","shortLead":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai...","id":"20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c909e356-b4a6-4d81-8aa2-a3ecfe6e2023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","timestamp":"2020. december. 09. 16:05","title":"200 ezer magyar az EU-ból szépíti a hazai munkaerőpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","shortLead":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","id":"20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc33465-aeae-4304-a5b7-d1226384f16d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","timestamp":"2020. december. 09. 12:29","title":"A Strabag építi a Budapest-Balaton bringaút bevezető szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","shortLead":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","id":"20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed6fa8-a322-49a3-b1b6-06d81676170a","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","timestamp":"2020. december. 10. 13:04","title":"Vádat emeltek a bérgyilkosságot szervező ügyvédnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]