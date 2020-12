Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és járulékkedvezménnyel. Azon túl, hogy még a munkaszerződéseket is oldalanként szkennelve várja tőlük a kormányhivatal, érdemben ez a program nem segít rajtuk. ","shortLead":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és...","id":"20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f22937-4eda-4efc-bbb6-1e3647571aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","timestamp":"2020. december. 07. 11:10","title":"„Borzasztó adminisztrációval jár” – vendéglősök a nekik járó állami bértámogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","shortLead":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","id":"20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fc0e3f-e1ff-427f-a1fa-9ae8881c963e","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","timestamp":"2020. december. 07. 08:45","title":"Politico: Orbán Viktor a negyedik legbefolyásosabb európai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201205_Ha_keri_Szajer_meg_kaphat_40_millio_forintot_az_EPtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8357e5-12b4-4f03-8964-be655c5aefbf","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Ha_keri_Szajer_meg_kaphat_40_millio_forintot_az_EPtol","timestamp":"2020. december. 05. 13:20","title":"Ha kéri, Szájer még kaphat 40 millió forintot az EP-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné csinálni, ám ehhez támogatásra lenne szüksége.","shortLead":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné...","id":"20201205_apple_silicon_m1_linux","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ccd2a0-e317-45c2-8239-9b2468c773a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_apple_silicon_m1_linux","timestamp":"2020. december. 05. 18:03","title":"Havi 4000 dollárt kér, hogy megoldja: fusson a Linux az M1-es Macen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","shortLead":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","id":"20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6110563f-f4b5-4f8e-af4e-2a8186151fa1","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","timestamp":"2020. december. 07. 09:10","title":"Hiába harapta meg a cápa, az ausztrál szörfös kiúszott a partra, és több száz métert gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet úgy véli, akár 32 millió embert is a legsúlyosabb nélkülözésbe taszíthat a járvány.\r

","shortLead":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet...","id":"20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae20f51-94e8-4ca9-8f31-fc0d315b292b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 15:32","title":"A szegénység drámai terjedése várható a Covid–19-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695fc7d-6453-4c62-aa34-4e6be11e4553","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Csökken Európa lemaradása az innováció terén, de még van mit behozni az USA-val és Ázsiával vívott versenyben. A földrészen belül is átrendeződés tapasztalható, Kelet- és Közép-Európa kezdi behozni a Nyugattal szembeni hátrányát – mondta a HVG-nek Végh Attila, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kormányzattanácsának tagja. Az EIT csak tavaly 445 millió eurót juttatott az európai innovátoroknak.","shortLead":"Csökken Európa lemaradása az innováció terén, de még van mit behozni az USA-val és Ázsiával vívott versenyben...","id":"20201205_Europa_jon_fel_az_innovacioban_Budapest_pedig_kozpontta_valik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8695fc7d-6453-4c62-aa34-4e6be11e4553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f01c259-d475-408d-a1f7-0184a0ada422","keywords":null,"link":"/kkv/20201205_Europa_jon_fel_az_innovacioban_Budapest_pedig_kozpontta_valik","timestamp":"2020. december. 05. 16:06","title":"Európa jön fel az innovációban, Budapest pedig központtá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]