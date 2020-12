Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő gyanúsítottak segítségével a korábbi kormánypárt, a Smer legfelső köreihez vezetnek. A vesztegetők sem számíthatnak semmi jóra.","shortLead":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő...","id":"202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af94494-b686-410b-83dc-572583aaed90","keywords":null,"link":"/360/202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","timestamp":"2020. december. 14. 13:00","title":"Durvul a szlovák maffiabotrány, sorban visznek be politikusokat, ügyészeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","id":"20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb13cb2-8a10-4850-ae47-735353115362","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","timestamp":"2020. december. 14. 17:30","title":"16 évre csökkentené a választói korhatárt a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a295a6b1-42f3-41ec-912a-f93f6b235ad8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először iszogattak, aztán a férfi lelépett az ismerőse autójával úgy, hogy elfelejtett róla szólni. 9 hónap után zárták le az ügyet.","shortLead":"Először iszogattak, aztán a férfi lelépett az ismerőse autójával úgy, hogy elfelejtett róla szólni. 9 hónap után zárták...","id":"20201213_Osszetorte_ivocimboraja_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a295a6b1-42f3-41ec-912a-f93f6b235ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b499b25e-1c71-40c7-9671-4e32f76c469c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Osszetorte_ivocimboraja_autojat","timestamp":"2020. december. 13. 08:57","title":"Részegen törte össze ivócimborája BMW i8-asát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","shortLead":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","id":"20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd5bcaa-7a70-4ba6-812f-65285f2b4827","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","timestamp":"2020. december. 13. 17:39","title":"Habsburg György lehet Magyarország párizsi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","shortLead":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","id":"20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3d868-621b-457d-90af-7d0544e7530b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","timestamp":"2020. december. 14. 00:03","title":"Elsötétülhet a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös jelöltek.","shortLead":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös...","id":"20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669196ca-c7a5-4f6e-bb48-745ee4bb469d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2020. december. 13. 14:36","title":"Momentum: Azok is szavazhassanak az előválasztáson, akik 2022 májusában lesznek nagykorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]