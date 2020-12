Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két társaság összehangolt közlekedést, és több járatot ígér.","shortLead":"A két társaság összehangolt közlekedést, és több járatot ígér.","id":"20201212_Vasarnaptol_uj_menetrend_a_MAVnal_es_a_Volanbusznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b0bfaf-937a-48e1-ba1c-66a061d46fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Vasarnaptol_uj_menetrend_a_MAVnal_es_a_Volanbusznal","timestamp":"2020. december. 12. 18:26","title":"Vasárnaptól új menetrend a MÁV-nál és a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak egy beszédhangban térnek el. A négylábúak ilyen jellegű figyelmi beállítódása lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb kutya élete során csak kevés szót tanul meg felismerni – ezt állapították meg az MTA–ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti különbségekre, ha azok csak...","id":"20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c28295d-4c14-454f-acce-c7e58e94f05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac17ca3-2351-40bc-9d38-f0e6e810c775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_kutyak_szavak_megertes_hangok_neuroetologia","timestamp":"2020. december. 12. 12:03","title":"Hasznos felfedezés: a kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70 tonnányi élelmiszeradományt juttat el rászorulókhoz.","shortLead":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70...","id":"20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efbdd9-b3c5-4996-a3bb-9ffbb7a78341","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. december. 12. 13:08","title":"50 millió forintnyi élelmiszert adakoznak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával, a horvátországi nyaraláson elkapta a koronavírust. Egy hétig kórházban volt, néhány napig abban sem volt biztos, hogy túléli. Czutor Zoltán zeneszerző ennek ellenére úgy gondolja, hogy „a Jóisten mindig a tenyerén hordozza”, ezért is igyekszik ebből visszaadni valamit. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával...","id":"20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bc7-083d-42d0-817b-eaa36c0c6c29","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","timestamp":"2020. december. 13. 12:00","title":"Czutor Zoltán: Két-három napig abban sem voltam biztos, hogy megmaradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében többen vegyenek részt.","shortLead":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében...","id":"20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe751f83-cd5e-47ca-88e6-cca72e6d35d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","timestamp":"2020. december. 14. 05:41","title":"Kevesen mentek el a tömeges tesztelésre Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]