Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","shortLead":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","id":"20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567bd8-77ea-4c69-97a2-f0a0681c5b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","timestamp":"2020. november. 08. 10:46","title":"Orbán az uniós költségvetés vétójával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","shortLead":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","id":"20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0424b0-0183-4115-adf1-cb2f31fa2f25","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","timestamp":"2020. november. 08. 15:40","title":"Donald Trump felébredt, és ott folytatja, ahol abbahagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","shortLead":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","id":"20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc46998-2b70-42b2-abf9-54f872a9fc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","timestamp":"2020. november. 08. 15:12","title":"Putyintól a brazil elnökig - ezek a vezetők nem sietik el, hogy gratuláljanak Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","shortLead":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","id":"20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f3993-2a3d-49f0-a224-814dfb5469c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","timestamp":"2020. november. 07. 19:48","title":"Tömegek ünneplik Biden győzelmét Amerika-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori szavazata.","shortLead":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori...","id":"20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3943a-8228-49f7-b40b-8ba96638cab0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 17:29","title":"Joe Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros, hogy a járvány megfékezését elősegítsék. Ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros...","id":"20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8dd910-d405-4cde-b0ba-0a90d09771f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","timestamp":"2020. november. 08. 10:58","title":"NNK: Téved Karácsony Gergely, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CNN korábban azt írta, már ő is az elnököt győzködi, hogy ismerje el vereségét.","shortLead":"A CNN korábban azt írta, már ő is az elnököt győzködi, hogy ismerje el vereségét.","id":"20201108_Melania_Trump_is_megszoltalt_fair_valasztast_kovetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd9d994-b17e-4683-b039-84f6eeb758d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Melania_Trump_is_megszoltalt_fair_valasztast_kovetel","timestamp":"2020. november. 08. 22:14","title":"Melania Trump is megszólalt, fair választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]