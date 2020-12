Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","id":"20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb13cb2-8a10-4850-ae47-735353115362","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","timestamp":"2020. december. 14. 17:30","title":"16 évre csökkentené a választói korhatárt a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balog Ádám elbúcsúzott.","shortLead":"Balog Ádám elbúcsúzott.","id":"20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00bbd77-83cf-4856-b235-dd9e13c2858d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Az MKB leköszönő vezérigazgatója: A feladatot elvégeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","shortLead":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","id":"20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffd6b0-8f91-4b7d-9e29-8d6925471e44","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","timestamp":"2020. december. 14. 12:32","title":"Robbie Williams erről a nyomorult 2020-ról énekel, Boris Johnsont is kifigurázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b491114-ee04-4e62-aae9-116d791e2b5d","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tömegével pusztulnak el a ritka, védett állatok a tokaji Ively-ér kotrásánál. Ilyenkor télen rengeteg állat vészeli át az iszapban a hideg időjárást. Már ha ki nem kotorják, mert akkor megfagy, ha nem a kotró eszközök végeznek vele. ","shortLead":"Tömegével pusztulnak el a ritka, védett állatok a tokaji Ively-ér kotrásánál. Ilyenkor télen rengeteg állat vészeli át...","id":"20201213_Durva_termeszetrombolas_Tokajban__a_rendorseg_ki_sem_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b491114-ee04-4e62-aae9-116d791e2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b66b7bb-22d7-443d-bdc7-ba8a5dd79c3e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Durva_termeszetrombolas_Tokajban__a_rendorseg_ki_sem_megy","timestamp":"2020. december. 13. 13:31","title":"Telelési időszakban kotorják az iszapot Tokajban, sok állat pusztult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Károkat nem jelentettek. ","shortLead":"Károkat nem jelentettek. ","id":"20201214_foldrenges_heves_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1898b2d0-1290-487c-b675-ef114a3bdbad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_foldrenges_heves_megye","timestamp":"2020. december. 14. 05:28","title":"Kisebb földrengés volt Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]