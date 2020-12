Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcb2018-dacd-4f29-8155-1f526a266ba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban szvingerek és fetisiszták látogatták, most Covid-gyorstesztért állnak sorba előtte. A legendás berlini KitKat klub újra kinyitott, de ezúttal arra kéri a vendégeit, hogy várjanak a bulizással, és a ruhát is tartsák magukon. És ha már így alakult, a tesztelést megtartanák 2021-re is: a KitKat-partikat is csak a bejáratnál produkált negatív eredménnyel lehetne látogatni. A Deutsche Welle videója: ","shortLead":"Korábban szvingerek és fetisiszták látogatták, most Covid-gyorstesztért állnak sorba előtte. A legendás berlini KitKat...","id":"20201218_Covid_berlin_KitKat_klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcb2018-dacd-4f29-8155-1f526a266ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f207d22-0373-4a70-9e0b-b77754e56a57","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Covid_berlin_KitKat_klub","timestamp":"2020. december. 18. 11:11","title":"Szvingerparti helyett Covid-tesztet kínál a legendás berlini KitKat klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","shortLead":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","id":"20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea814f-c470-4491-91de-224c969f2276","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","timestamp":"2020. december. 16. 20:29","title":"Örmény katonák elrablásával vádolja Azerbajdzsánt a hegyi-karabahi vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelmű győzelmet aratott Müller Cecília országos tiszti főorvos mondása.","shortLead":"Egyértelmű győzelmet aratott Müller Cecília országos tiszti főorvos mondása.","id":"20201217_A_nyunyoka_meg_a_koronavirust_is_lehagyta_a_hvgs_szavazason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3083b-aad7-4dfa-9a4f-d475648aca7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_A_nyunyoka_meg_a_koronavirust_is_lehagyta_a_hvgs_szavazason","timestamp":"2020. december. 17. 16:35","title":"A \"nyunyóka\" még a koronavírust is lehagyta a hvg.hu év kifejezése szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

