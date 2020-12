Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazásról nincs szó, viszont továbbra is hideg lesz.","shortLead":"Havazásról nincs szó, viszont továbbra is hideg lesz.","id":"20201218_idojaras_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7570f-5643-49aa-b2e0-65156c020dee","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_idojaras_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 17:07","title":"Karácsonyig marad a nyirkos idő, utána az eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","shortLead":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","id":"20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c64ab-320e-4d08-8589-97cec858a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","timestamp":"2020. december. 18. 11:31","title":"Brutális torlódások a határon Szerbia és Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán a leginkább érintett a koronavírus-járvány miatti válság. Gerendai túlél, tervez, fejleszt, szervez – és elmondja, milyen volt az éve.","shortLead":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán...","id":"20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8e6a07-0b43-4db0-9927-cdfbb7957169","keywords":null,"link":"/360/20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","timestamp":"2020. december. 19. 13:30","title":"Gerendai Károly: Többet buktunk, mint a szakma többi szereplője összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD Project RED végül december 10-én tette elérhetővé a programot, amit rengetegen meg is szereztek maguknak, ám sokakban csalódást keltett.","shortLead":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD...","id":"20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444862c-d1c5-4c45-9cdf-e82dacba7652","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","timestamp":"2020. december. 18. 12:13","title":"Levette a Sony a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte pénteken a Moderna amerikai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni oltóanyagának szükséghelyzeti alkalmazását. Az oltóanyagot főként vidéki kórházakban fogják alkalmazni.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte pénteken a Moderna amerikai gyógyszergyártó cég...","id":"20201219_Az_amerikai_gyogyszerfelugyelet_engedelyezte_a_Modernavakcina_szukseghelyzeti_alkalmazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95583947-7886-4b2e-a962-664d35262d85","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Az_amerikai_gyogyszerfelugyelet_engedelyezte_a_Modernavakcina_szukseghelyzeti_alkalmazasat","timestamp":"2020. december. 19. 08:16","title":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Moderna-vakcina szükséghelyzeti alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","shortLead":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","id":"20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab492931-7a3b-4acc-8608-8209b2bc0346","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","timestamp":"2020. december. 18. 17:59","title":"Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00056e82-c30e-47ad-9e7c-609a16cdb7e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit roadster végsebessége jelentősen meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A kékvérű brit roadster végsebessége jelentősen meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20201218_mar_javaban_tesztelik_a_teto_nelkuli_legujabb_bentley_bacalar_luxusautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00056e82-c30e-47ad-9e7c-609a16cdb7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f7f8a8-ab44-412f-ab62-2035af9eb9e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_mar_javaban_tesztelik_a_teto_nelkuli_legujabb_bentley_bacalar_luxusautot","timestamp":"2020. december. 18. 09:21","title":"Már javában tesztelik a tető nélküli legújabb Bentley luxusautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3a03a8-4a1e-4a96-aa0b-0a2b4c1e74e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remélhetőleg mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes dolog a fürdővízben ülve hajat szárítani. Nem kevésbé veszélyes okostelefont használni, miközben az a töltőn van.","shortLead":"Remélhetőleg mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes dolog a fürdővízben ülve hajat szárítani. Nem kevésbé veszélyes...","id":"20201218_telefon_furdokad_baleset_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3a03a8-4a1e-4a96-aa0b-0a2b4c1e74e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc04d9-5d5c-4611-af34-8eaa7823682a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_telefon_furdokad_baleset_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 18. 09:03","title":"Töltés közben esett az iPhone a fürdőkádba, meghalt a 24 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]