[{"available":true,"c_guid":"019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című programjában.","shortLead":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című...","id":"202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6afdd2-f5f5-4526-a2e3-4b856e69fba7","keywords":null,"link":"/360/202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","timestamp":"2020. október. 12. 16:00","title":"A kortárs művészet találkozik az extrém sporttal a Borároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","id":"20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0999fce-efd2-42f9-9c25-4ee73725ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","timestamp":"2020. október. 12. 12:16","title":"Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","shortLead":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","id":"20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48f90-ba1f-45e6-9610-c137dee9b365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","timestamp":"2020. október. 12. 19:40","title":"1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","shortLead":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","id":"20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36084-0e94-420a-93e7-41938cd56359","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","timestamp":"2020. október. 12. 14:55","title":"Rengeteg drogot találtak a rendőrök egy újlipótvárosi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","shortLead":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","id":"20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3c4dc-f123-4ba6-ab8d-8166596b568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","timestamp":"2020. október. 12. 17:08","title":"Zuckerberg döntött: a holokauszttagadóknak többé nincs helye a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új megoldásokat találtak ki a közösségi web szolgáltatói az amerikai elnökválasztás előtt arra, hogy csökkentsék a felhasználók illegális befolyásolására irányuló próbálkozások sikerét.","shortLead":"Új megoldásokat találtak ki a közösségi web szolgáltatói az amerikai elnökválasztás előtt arra, hogy csökkentsék...","id":"202041__amerikai_elnokvalasztas__kozossegi_media__uj_szabalyok__szurnek_es_turnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07349ff-080c-41ad-950b-078d3067ef98","keywords":null,"link":"/360/202041__amerikai_elnokvalasztas__kozossegi_media__uj_szabalyok__szurnek_es_turnek","timestamp":"2020. október. 11. 08:15","title":"Új szabályokat élesített a politikai hirdetésekre a Facebook, de nem tudni kitartanak-e 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","shortLead":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","id":"20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12652523-8781-476f-b4d4-78fe5fd3fede","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","timestamp":"2020. október. 11. 21:34","title":"Orbán Viktor is gratulált Koncz Zsófiának: \"Édesapád nagyon büszke lenne rád\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]