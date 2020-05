A felfutóban lévő kínai gyártó merészet húzott, legújabb felsőkategóriás készülékét közel 400 ezer forintra árazta be, mellé pedig kiadott egy kicsit olcsóbb, megvágott tudású testvérmodellt is. Mindkettőt kipróbáltuk.

Az elmúlt években sajnos már hozzászoktunk ahhoz a tendenciához, hogy az új okostelefonok ára szépen lassan az egekbe szökik. Vegyünk néhány konkrét példát: az Apple legolcsóbb iPhone 11 Pro Max készüléke 440 ezer forintba kerül, a Samsung 485 ezer forintot kér el a Galaxy S20 Ultráért, a Huawei P40 Pro hivatalos listaára pedig 395 ezer forint.

A Xiaomi eddig nem lepett meg bennünket ilyen drága telefonokkal, a kínai gyártótól a közelmúltban leginkább remek ár/érték arányú, maximum 150-200 ezer forintos mobilokat kaptunk. Most azonban itt a Mi 10 Pro, melynek árcéduláján 380 ezer forintos összeg olvasható. Megnéztük, hogy ezért a tetemes összegért pontosan mit kapunk, és az abszolút csúcskategóriás készüléknek a 80 ezer forinttal olcsóbb testvérmodelljét, a Mi 10-et is kipróbáltuk.

Prémium

A Samsung Galaxy S20+ méretkategóriájában versenyző, a Huawei P40 Prónál eggyel nagyobb Xiaomi Mi 10 Pro egészen szemrevalóra sikeredett. Mind az elő-, mind a hátlapot egy-egy méretes Gorilla Glass 5 üveglap borítja, amelyek a hosszanti oldalaikon enyhén meg vannak görbítve. Az alumínium keretes készülék eleje és háta szimmetrikus, és nemcsak az összeszerelési-, hanem az anyagminőség is makulátlan.

A 208 grammos tömeg nem kevés, az asztaltól felállva azonnal érezzük, hogy a készülék húzza-e a zsebünket vagy ott felejtettük valahol egy könyv alatt. A bal oldali él teljesen csupasz, az ellentétes oldal pedig a szokásos bekapcsoló- és hangerőállító gombokat vonultatja fel. Hat apró lyuk került felülre és alulra is, amelyek már jelzik a sztereó kihangosítási lehetőséget. A Mi 10 Pro kiválóan szól, a hangerő és a hangminőség is messze átlagon felüli.

Jack dugaljt nem kapunk, hiszen az olyan ódivatú. A felső élre került infravörös portot nem találta annak a gyártó, így a telefon akár egyszerű távirányítóként is funkcionálhat. Alul egy USB-C aljzatra lehetünk figyelmesek, illetve itt található a SIM-tálca, amelybe sajnos csak egyetlen kártyát lehet behelyezni, és microSD bővíthetőség sincs. Negatívum továbbá, hogy nincs IP68-as minősítés, vagyis semmi sem garantálja, hogy egy kis víz vagy por ne tenné tönkre a drága technikát.

Az olcsóbb Xiaomi Mi 10 grammra és milliméterre megegyezik a nagytestvérével, különbséget csak a hátsó kameraszettnél lehet felfedezni. Illetve míg a Pro tesztkészülék matt fehér, addig kisebb tudású társa csillogó szürke hátlapot kapott.

Képességek

Az előlap szinte egészét a gyönyörű Super AMOLED érintőkijelző uralja, a kávák a mai elvárásoknak megfelelően szupervékonyak. A 6,67 colos képátlójú panel bal és jobb oldala még kellemesnek mondható mértékben van lekerekítve, és hasonlóképp a sarkok sem szögletesek, hanem lekerekítettek. A kontrasztarány tökéletes, a színek káprázatosan élettel telik, a kijelző képe oldalról is jól látható, és az átlagot meghaladó fényerő miatt erős napsütésben sem okoz gondot a készülék kezelése.

A Samsung csúcsmobiloknál hajszálnyival kevésbé hosszúkás képarányú kijelző Full HD+ felbontású. Ez maximum csak lelki gondokat okozhat akkor, ha tudjuk, hogy a riválisok már jó ideje QHD+ felbontásnál járnak, a gyakorlatban azonban semmi hátrányát nem érezni. Mint ahogy annak sem, hogy a kijelző a legújabb trendektől eltérően másodpercenként nem 120-szor, hanem 90-szer frissít.

A HDR10+ kompatibilis, tehát nagy dinamikatartományú panel AOD készenléti móddal és a fogyasztásra jó hatást gyakorló sötét üzemmóddal is rendelkezik. Adott továbbá a dupla koppintással történő felébresztés, ellenben értesítési LED-et nem kapunk. Az ujjlenyomat-szenzort a kijelzőbe rejtették, és tapasztalataink szerint gyorsabban és megbízhatóbban dolgozik, mint a rivális Samsungok hasonló megoldása.

Gorilla védelem ide vagy oda, egy véletlen leejtést miatt bármikor gyorsan berepedhet a kijelző, melynek a cseréje általában 100 ezres tétel. Jó hír azonban, hogy

a Xiaomi a garanciális időszakban egyszer ingyen és bérmentve cseréli a véletlenül betört képernyőt.

Kamerák

A kijelő bal felső sarkában található frontkamera 20 megapixeles felbontású és egész korrekt képminőségű, azonban ebben a kategóriában elvárható lenne, hogy ez a kamera is autofókuszos legyen. Ha ezen sikerül túllendülnünk, akkor a hátul elhelyezett képalkotó modulokra már nem sok panaszunk lehet.

A Mi 10 Pro 108 megapixeles optikai stabilizátoros főkamerája a Galaxy S20 Ultrából lehet ismerős, azzal a különbséggel, hogy nem 9-in-1, hanem 4-in-1 pixelösszevonással maximalizálja a képminőséget. Végeredményként nem 12, hanem 25 megapixeles felvételeket kapunk, melyek képminősége minden körülmények mellett kiváló. Talán nem véletlen, hogy a készülék 124 ponttal zárta a DxOMark tesztjét, és ily módon cikkünk írásakor csak két mobil található előtte a toplistán.

A 2x-es zoomot biztosító kamera 12 megapixeles és sajnos optikai képstabilizátor nélküli, viszont a 3,7x-es optikai és 5x-ös hibrid zoomot biztosító társából már nem maradt ki az OIS. A képminőség ezen kamerák esetében is kiváló, és a 20 megapixeles nagylátószögű egységre sem lehet panaszunk. Utóbbi nagyobb látószögű, mint a kamera-etalon P40 Pro hasonló kamerája, és az autofókusz sem hiányzik belőle. Makró módban a nagylátószögű kamera kisebbre vágott képét használja a rendszer.

Videózni az S20 Ultrához hasonlóan akár 8K-ban is lehet, de a stabilizálás teljes hiánya miatt érdemes inkább 4K felbontást használni. Illetve már csak azért is, mert egyetlen perc 8K mozgókép körülbelül 700 MB tárhelyet emészt fel.

Az olcsóbb Mi 10 tudása leginkább kamera fronton lett megvágva. A 108 megapixeles főkamera változatlan, viszont mellette egy autofókusz nélküli 13 megapixeles nagylátószögű modul, valamint egy 2 megapixeles makró- és egy 2 megapixeles mélységérzékelő egység landolt. Kis túlzással élve utóbbi két kamera szinte semmire sem jó, ráadásul a lézeres autofókuszról is le kell mondanunk, illetve a LED-es segédfény is szerényebb képességű. És nem árt tudni, hogy a 2x-es zoom funkció nem több egyszerű digitális nagyításnál.

Belsőségek

A motorháztető alatt a legújabb és legerősebb Snapdragon 865-ös chipset dohog, ami 8 GB RAM és 256 GB flashmemória társaságát élvezi. Akadásnak, lassulásnak nyomát sem tapasztaltuk a teszt során, és értelemszerűen még a legszebb grafikájú játékok is maximális tempóval futnak a telefonon. Az Android 10 operációs rendszerre húzott MIUI 11 felhasználói felület gyorsan megszerethető, és közelebb áll a Huawei és a OnePlus megoldásához, mint a Samsungéhoz.

Az ax-szabvány támogatásának köszönhetően a wifi 6 elképesztően gyors, csakúgy, mint az 5G mobilnet, ezenkívül pedig a Bluetooth 5.1, az NFC és a szupergyors és pontos GPS-vevő mellett sem mehetünk el szó nélkül. FM-rádió viszont nincs, ilyennel csak a sokkal olcsóbb Mi Note 10 tud szolgálni.

A Mi 10 Pro 4500 mAh kapacitású akkumulátora akár 6-7 órás kijelzőidőt, és 1,5-2 napos üzemidőt is képes biztosítani, és tapasztalataink szerint a 90 Hz-es kijelzőfrissítés nem harap akkorát az aksiból, mint a Samsung 120 Hz-es technikája. A 65 W-os szupertöltővel maximum 50 W-os teljesítménnyel tölthető az akkumulátor, mely 30 perc alatt 0-ról közel 80 százalékosra tölthető, és a teljes töltés sem tart tovább 50 percnél.

A Mi 10-be vélhetően a szerényebb kameraszett miatt egy kicsit nagyobb, 4780-as telep kerülhetett, ami néhány százalékkal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé. A töltő ez esetben csak 30 W-os, de a sebességére így sem nagyon lehet panasz: fél óra alatt 55 százalékra tölthető az aksi, a teljes töltés pedig körülbelül 70 percig tart. A 30 W-os vezeték nélküli töltés, és a más készülékek 5 W-tal történő wireless töltése mindkét telefonon támogatott.

Konklúzió

A Xiaomi Mi 10 Pro sokba kerül, de cserébe sokat is ad. Más kérdés, hogy a vásárlók hajlandóak lesznek-e ennyi pénzt kiadni egy Xiaomi telefonért, legyen az bármennyire jó is. Úgy gondoljuk, hogy a Mi 10 Próban az elrettentő árcédula ellenére is van ráció, ellenben a nem nagyságrendekkel olcsóbb Mi 10-et nem találjuk életképes terméknek, hiszen pont abban nyújt jelentősen kevesebbet, amiben a Pro talán a legerősebb. Kamerában.

A Samsung Galaxy S20+ szebb kijelzője és vízállósága révén lehet vonzó, a Huawei P40 Pro kicsit erősebb kamerában, de Google támogatás nélkül nem az igazi, a OnePlus 8 Pro pedig a gyönyörű kijelzőjével és kicsit barátibb árával csábíthat vásárlásra. És marad még az Apple iPhone 11 Pro Max, melynek 256 GB-os középkategóriás kivitele a maga 500 ezer forintos árával még mindig sokkal többe kerül a legdrágább Xiaominál is.

Titkos tippünk az általunk nemrégiben kipróbált Mi Note 10, mely ugyan szerényebb chipsetes és nem sztereó hangszórós, de - 180 ezer forint magasságában - kamera és kijelző tekintetében hasonlóan jól teljesít, mint a 200 ezerrel drágább Mi 10 Pro.

