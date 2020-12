Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","shortLead":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","id":"20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cf9ae-91cf-4864-91fb-549e40cb07b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","timestamp":"2020. december. 25. 19:03","title":"Ha erre átvált az iPhone-ján, jót tesz vele a természetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól a Dél-Pesti centrumkórházig, ahol Kásler Miklós miniszter fogadta a kisteherautót.","shortLead":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól...","id":"20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e1bf2-1548-466a-adf6-a0a69a2e3b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","timestamp":"2020. december. 26. 10:20","title":"Kásler Miklós várta az új vakcina érkezését - fotók az első szállítmány útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este az MTI-vel.","shortLead":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi...","id":"20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff493301-e713-41ba-ade7-895d8e7b70d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","timestamp":"2020. december. 26. 19:32","title":"Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c676e4-79f7-470d-b8be-a076e3e4b933","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

