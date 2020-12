Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","shortLead":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","id":"20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7264ff-80cd-4a12-a35b-5203f6a1f629","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","timestamp":"2020. december. 13. 07:45","title":"Rékasi Károlyt a Barátok közt forgatásáról küldték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt összegyűlhet akár egy új autó ára is. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt...","id":"20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b2a0e9-08f3-4db7-909c-0227a065a57e","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","timestamp":"2020. december. 13. 11:49","title":"Tállai: Már 236 ezer gyereknek van babakötvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb eső és köd is lehet, meg hideg.","shortLead":"Kisebb eső és köd is lehet, meg hideg.","id":"20201212_Borult_kodos_vasarnap_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5501dd8d-3181-4784-8015-2c1a7fe8aa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Borult_kodos_vasarnap_lesz","timestamp":"2020. december. 12. 20:45","title":"Borult, ködös vasárnap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","shortLead":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","id":"202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883d6087-7e3a-4c27-ac78-6d7c88147791","keywords":null,"link":"/360/202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","timestamp":"2020. december. 12. 13:45","title":"Az eddigi legteljesebb kép Raoul Wallenberg életéről - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos sínpályákon és az Összekötő vasúti hídon is","shortLead":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos...","id":"20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e759c1-c39d-428d-9440-50f42e0ccef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","timestamp":"2020. december. 13. 15:19","title":"Világháborús bomba hatástalanítása miatt nem járnak a vonatok Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","shortLead":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","id":"20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e704873-3f2d-42d6-a4b8-20d976d7669b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","timestamp":"2020. december. 13. 08:36","title":"Olyan aprólékossággal restaurálták ezt a romos Matchboxot, mint egy igazi autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a13286-9209-46e2-8034-5306efde8d84","c_author":"Dobos Emese - Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Áttörésnek látszó eredmény született napra pontosan öt évvel ezelőtt Párizsban, az ENSZ klímacsúcsán: a résztvevő államok a történelemben először vállaltak számszerűsíthető kötelezettségeket az üvegházhatást okozó gázok – elsősorban a szén-dioxid – kibocsátásának a csökkentésére. Bár világszerte nő a megújuló energiaforrások részesedése az energiamixből, a megállapodás ellenére még mindig tovább nő a károsanyag-kibocsátás.","shortLead":"Áttörésnek látszó eredmény született napra pontosan öt évvel ezelőtt Párizsban, az ENSZ klímacsúcsán: a résztvevő...","id":"20201212_parizsi_klimaegyezmeny_evfordulo_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a13286-9209-46e2-8034-5306efde8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1648d370-9b81-47c6-8a1f-3008a4226543","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_parizsi_klimaegyezmeny_evfordulo_zhvg","timestamp":"2020. december. 12. 17:00","title":"Még jócskán vannak gyermekbetegségei az ötéves párizsi klímaegyezménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]