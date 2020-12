Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","shortLead":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","id":"20201228_Marabu_eve_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca90fc-6cee-496d-9a52-b0e72cf88ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Marabu_eve_2020","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Orbántól Vidnyánszkyn keresztül az Index.hu-ig – ilyen volt Marabu éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint szakmailag.","shortLead":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint...","id":"20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc6a08a-c8d6-4d9e-ab33-ce206a02dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Kiricsi Gábor: Kihipózott életünkben azért maradtak még színes foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik, a Xiaomi Mi 11-hez már nem csomagolnak ilyet.","shortLead":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik...","id":"20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41dd0bb-5d25-446b-94c5-e23276785dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","timestamp":"2020. december. 28. 14:03","title":"A Xiaomi is kihagyja a töltőt az új telefonja dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","shortLead":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","id":"20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583be505-2132-42e4-8021-f2320180b208","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","timestamp":"2020. december. 28. 07:51","title":"Mészáros Csoport: Erkölcsi felelősség és kötelesség is tenni a közjó érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","id":"20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21b6652-00f9-481f-9091-a624dbb1f357","keywords":null,"link":"/360/20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d23e60-fbf1-401f-9e01-41f6da756a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","timestamp":"2020. december. 26. 19:40","title":"Íme, a karácsonyi ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]