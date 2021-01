Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud majd elnézni.","shortLead":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud...","id":"20210106_nasa_spherex_urtavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d671b-f499-4e50-b960-5e99618ac3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_nasa_spherex_urtavcso","timestamp":"2021. január. 06. 13:16","title":"Megmutatta a NASA az űrtávcsövet, amivel az univerzum keletkezését fogja kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánydöntéssel járó pénzt a szervezet egyrészt létszámfejlesztésre fordíthatja.","shortLead":"A kormánydöntéssel járó pénzt a szervezet egyrészt létszámfejlesztésre fordíthatja.","id":"20210106_magyar_kormany_korrupcio_nemzeti_vedelmi_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675a7970-f079-486b-8c92-a0af6090c520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_magyar_kormany_korrupcio_nemzeti_vedelmi_szolgalat","timestamp":"2021. január. 06. 15:30","title":"Kétmilliárd forintot adott a kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak korrupció elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a kormány dönt. ","shortLead":"Az ügyben a kormány dönt. ","id":"20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6f987-ec34-42ee-890b-a632ceca8182","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","timestamp":"2021. január. 06. 12:11","title":"Müller: A korlátozó intézkedések fenntartása indokolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné a leköszönő elnök, Donald Trump fiókját. A beszélgetést nem sokkal később befagyasztotta cég.","shortLead":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné...","id":"20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ac7b02-b305-4457-83df-bce099528dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 08:37","title":"Több Facebook-dolgozó belső levelezést indított, hogy töröljék Trump fiókját, erre azonnal elnémították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott csúcstelevízióit, valamint az új Lifestyle-készüléket.","shortLead":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott...","id":"20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd9a6a-cc9e-4c3a-95a6-5d8d1a76276b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","timestamp":"2021. január. 06. 21:33","title":"Megjöttek a Samsung új tévéi, nem is akármilyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai ellenfeleiről. A Nordic Monitor hivatalos iratokra hivatkozó beszámolója szerint a magyarországi akció része az ellenzékieket sújtó átfogó ankarai akciónak.","shortLead":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai...","id":"20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3660c-b3ac-46e7-99fc-ed7597d07d91","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","timestamp":"2021. január. 06. 12:08","title":"Török lap: Erdoganék Magyarországon is üldözik a rendszer ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták az amerikai törvényhozás, a Capitolium épületét, elsodorták az épületet védő biztonságiakat, és az ott az éppen elektori szavazatokat számláló képviselőket és szenátorokat fenyegették. Nézze végig az amerikai történelemben példátlan események képeit!

","shortLead":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták...","id":"20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf501f-f045-4138-85da-44cc61e2e497","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","timestamp":"2021. január. 07. 11:24","title":"A falmászó Trump-hívőktől, szükséggázálarcban menekülő képviselőkig – képeken a Capitolium ostroma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet a fertőzések száma.","shortLead":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet...","id":"20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42d9ce-df2f-408b-af69-d56b0ca6000d","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 06. 06:51","title":"Rusvai Miklós virológus a brit vírusmutációról: már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]