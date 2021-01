Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő a lehetséges legalacsonyabb bér – ebben egyezett meg az áruházlánc vezetése és a szakszervezet.","shortLead":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő...","id":"20210105_spar_berek_fizetes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e339d5cd-adb4-48dc-824a-b4f63e6c1c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_spar_berek_fizetes_munka","timestamp":"2021. január. 05. 12:50","title":"Megállapodtak a Spar-dolgozók béreiről, bruttó 240 ezer forint alatt senki nem fog keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek a családi kúriáján nyáron bulit tartottak, és azt követően többen karanténba vonultak.","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek...","id":"20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e84891-e841-4e43-8f66-fa0c3461f72f","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","timestamp":"2021. január. 05. 15:22","title":"Schaller-Baross Ernő lesz Szájer József mandátumának az örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","shortLead":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","id":"20210106_intercity_gazolas_pinnye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf92abe-6229-48da-b19b-ba6953c10b93","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_intercity_gazolas_pinnye","timestamp":"2021. január. 06. 10:19","title":"Halálra gázolt egy embert az Intercity a pinnyei vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","shortLead":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","id":"20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a4d9a-cc3c-496e-97de-ebc5d25c0d8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 06. 12:37","title":"A NASA fotóin látszódik csak igazán, milyen súlyosak a klímaváltozás következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok nem a terméket szállítják a városba, hanem a farmot költöztetik át.","shortLead":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok...","id":"20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e218f5-a3ab-4216-bed5-40d1e1ddfeaf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","timestamp":"2021. január. 06. 19:15","title":"Hogy áll most a függőleges növénytermesztés? Íme két feltörekvő cég példája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","shortLead":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","id":"20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cf2ff6-bcaa-46b0-8181-e497818c6d36","keywords":null,"link":"/sport/20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 15:50","title":"Lemarad a kézilabda-vébéről a válogatott egyik kulcsembere a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó bevételek 20 százaléka őt illeti.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó...","id":"20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1452c-a233-4f37-bde4-f6ca5530bd2f","keywords":null,"link":"/sport/20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","timestamp":"2021. január. 05. 22:20","title":"Egymilliárdot kereshetett Rebrov a Fradi BL-szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]