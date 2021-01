Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne használjanak olyan eszközöket, amelyek elárulhatják, hogy a vállalatnál dolgoznak.","shortLead":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne...","id":"20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9eb9b60-e076-45f9-8cde-6a8b50ecb456","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","timestamp":"2021. január. 12. 16:03","title":"Bosszútól féltik a dolgozókat a Facebooknál Donald Trump kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy térjenek át a tömeges oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","shortLead":"Nemsokára zöld jelzést kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. A többi már a tagállamokon áll.","id":"20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9245a035-3355-4e4f-a33c-f3992acea203","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_lisztkukac_eu_elelmiszerbiztonsagi_hatosag_eheto","timestamp":"2021. január. 13. 17:53","title":"Emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánította a lisztbogár lárváját az uniós élelmiszer-biztonsági hatóság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","id":"20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c80540-8456-44d7-8b5b-4938dd04ff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 15:36","title":"Müller Cecília is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek iskolaérettségéről való döntést az óvodák kezéből, ha a – hivatalos fórumok információinak megfelelően – néhol tényleg visszaéltek a lehetőséggel.","shortLead":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek...","id":"20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fbcaf-1897-41c9-b79d-51ce6c064896","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","timestamp":"2021. január. 13. 10:31","title":"A gyerekeken csattant az ostor az iskolaérettség rendszerének átszervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"MTI","category":"vallalat_vezeto","description":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","shortLead":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","id":"20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0cf79-4754-43fd-9d62-001008157500","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","timestamp":"2021. január. 12. 15:06","title":"Oltóközpontot csinálnak a kaliforniai Disneylandből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e86878-b566-4b5e-a539-9b29745dbf5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a CES technológiai show második napján rántotta le a leplet új, játékosoknak szánt laptopjáról, ami könnyű és vékony. És akár táblagéppé is alakítható.","shortLead":"Az Asus a CES technológiai show második napján rántotta le a leplet új, játékosoknak szánt laptopjáról, ami könnyű és...","id":"20210112_asus_rog_flow_x13_xg_mobile_gpu_gamer_laptopok_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e86878-b566-4b5e-a539-9b29745dbf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2109a26a-ecea-446d-9d33-530cd7ae1438","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_asus_rog_flow_x13_xg_mobile_gpu_gamer_laptopok_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 22:25","title":"Igen vékony lett az Asus új gamer laptopja, és jött hozzá egy extra kiegészítő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]