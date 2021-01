Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","shortLead":"Úgy tűnik, az Office még mindig nagyon sikeres az Egyesült Államokban.","id":"20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91420763-21fe-4f2d-909d-3da6b1ffb7ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Sorozatot_streaming_legtobb_2020","timestamp":"2021. január. 13. 17:14","title":"Valószínűleg nem találná ki, melyik sorozatot streamelték a legtöbben 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4243acf4-c0a9-4d1e-a8d4-a0436d5dd88e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2010-hez képest csak Észtországban nőttek jobban a lakásárak az EU-ban, mint Magyarországon. 2015-höz viszonyítva a magyar lakásár-növekedés magasan veri az egész uniós mezőnyt.","shortLead":"2010-hez képest csak Észtországban nőttek jobban a lakásárak az EU-ban, mint Magyarországon. 2015-höz viszonyítva...","id":"20210114_Csak_egy_EU_orszagban_dragultak_jobban_a_lakasok_a_NER_evei_alatt_mint_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4243acf4-c0a9-4d1e-a8d4-a0436d5dd88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb03857-592c-40ef-be5c-a40fec36e01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Csak_egy_EU_orszagban_dragultak_jobban_a_lakasok_a_NER_evei_alatt_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 14. 14:53","title":"Csak egy EU-országban drágultak jobban a lakások az elmúlt 10 évben, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón jelentette be, hogy semmire nem jutottak.","shortLead":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón...","id":"20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e24de5-d150-4f9e-a505-3caddb825ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. január. 14. 15:26","title":"Karácsony Gergely: Inkább menjen csődbe a főváros, mint hogy szüneteltesse a közszolgáltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? ","shortLead":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést...","id":"20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b1613b-e179-4623-b18c-d5feaf7c93a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","timestamp":"2021. január. 13. 07:30","title":"A depresszió még a legjobban működő párkapcsolatot is megviseli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","id":"20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1160fe-17c7-4504-90f7-77eea83cd082","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","timestamp":"2021. január. 12. 19:01","title":"FFP2-es maszkokat kell viselni Bajorországban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt események miatt végül ezt mostanra halasztották.","shortLead":"Eredetileg egy hete készített volna interjút a CBS Tim Cookkal, az Apple vezérével, ám a Capitoliumnál történt...","id":"20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdccba9d-9d32-4352-a0de-1cac56c3e862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_apple_tim_cook_bejelentes_donald_trump","timestamp":"2021. január. 13. 08:33","title":"Nagy bejelentésre készül az Apple, de nem egy termék lesz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális piactéren lopott SIM kártyákkal és számítógépes vírusokkal kereskedtek a hackerek.","shortLead":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális...","id":"20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaee162-2b26-4060-812a-d5efced47f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","timestamp":"2021. január. 13. 15:03","title":"Lekapcsolták a világ legveszélyesebb online piacterét, a DarkMarketet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]