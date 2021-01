Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA történelmében, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA...","id":"20210113_Impeachment_Trump_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dce4c-6e39-4151-b66f-36436d0a02d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Impeachment_Trump_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 22:31","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4139c177-440b-4088-8e1c-6ac25ab39a61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes támadó legutóbbi klubja, a Derby County vezetőedzőjeként dolgozik tovább.



","shortLead":"A BL-győztes támadó legutóbbi klubja, a Derby County vezetőedzőjeként dolgozik tovább.



","id":"20210115_Wayne_Rooney_visszavonult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4139c177-440b-4088-8e1c-6ac25ab39a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e281e-f247-4c5f-84f7-b019b87323b0","keywords":null,"link":"/sport/20210115_Wayne_Rooney_visszavonult","timestamp":"2021. január. 15. 16:17","title":"Wayne Rooney visszavonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt században, és több tízezer gyereket szakítottak el az anyjuktól, csak azért, mert nem házasságon belül születtek.","shortLead":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt...","id":"20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca59ad-793e-4c43-9d46-f7411d2fc645","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","timestamp":"2021. január. 13. 20:00","title":"„Perverz vallási morál” nevében nyomorították meg nők tízezreinek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","shortLead":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","id":"20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddb868-360b-4085-882c-c44a1de2fb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","timestamp":"2021. január. 14. 11:20","title":"Szijjártó szerint Brüsszel tehet arról, hogy még mindig vannak korlátozások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem beszélt.","shortLead":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem...","id":"20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ce5f86-c21d-470d-9bca-b05f532bf608","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","timestamp":"2021. január. 14. 06:07","title":"Trump: Egyértelműen elítélem az erőszakot, amelynek a múlt héten lehettünk tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás beadása után, többnyire olyanok, akik nagyon idősek és nagyon rossz egészségügyi állapotban voltak.","shortLead":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás...","id":"20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db6629b-7981-4d7f-bb78-85eaa3e5184c","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","timestamp":"2021. január. 15. 13:27","title":"Talán nem érdemes beoltani a legidősebb súlyos betegeket, figyelmeztetnek a norvégok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]