Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","shortLead":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","id":"20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f18c-ed01-40cf-8c19-e9727ce8565a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","timestamp":"2021. január. 15. 09:56","title":"Novemberben újra összeomlott a magyar turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","shortLead":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","id":"20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938b065-29b3-4352-8ca3-cf66e8d2d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 12:44","title":"Szlávik: Lehetséges, hogy a gyerekeket is be kellene oltani koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","shortLead":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","id":"20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda5663a-eb96-4443-b39b-b49da787b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","timestamp":"2021. január. 14. 14:13","title":"Már meg is jelent a kormányhatározat, amivel többek közt kínai vakcinát is vehet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b577d9-bae0-4f60-98c9-473ce7ea26fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó gyorsaságit a négyszeres bajnok Carlos Sainz húzta be.","shortLead":"Az utolsó gyorsaságit a négyszeres bajnok Carlos Sainz húzta be.","id":"20210115_dakar_rali_stephane_peterhansel_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b577d9-bae0-4f60-98c9-473ce7ea26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed7fe1-fd45-4985-919c-cdbae6e5817e","keywords":null,"link":"/sport/20210115_dakar_rali_stephane_peterhansel_gyozelem","timestamp":"2021. január. 15. 12:26","title":"Tizennegyedszer nyerte meg a Dakart Peterhansel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“2021 a rettentő megtorlás és válaszcsapás éve lesz” – üzente a fitneszguru.","shortLead":"“2021 a rettentő megtorlás és válaszcsapás éve lesz” – üzente a fitneszguru.","id":"20210114_schobert_norbert_magannyomozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78b5440-abb5-47c8-9fc6-d7eef382d401","keywords":null,"link":"/elet/20210114_schobert_norbert_magannyomozo","timestamp":"2021. január. 14. 07:36","title":"Schobert Norbert magánnyomozókat fogadott, hogy leszámoljon a családját ócsárló követőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","shortLead":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","id":"20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5983-7281-4bd6-9b91-e1c6c97ef8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","timestamp":"2021. január. 15. 16:12","title":"Újabb alkotmányjogi panaszt nyújtott be a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]