[{"available":true,"c_guid":"61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már tavaly nyáron, a legelsők közt jelentkezett oltásra. Az intenzív terápia szakértőjeként a járványban közel van a tűzhöz. Szerinte a magyar kormányzat tájékoztatásból elégtelenre vizsgázik.","shortLead":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már...","id":"20210114_Szakmany_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee80657-24a0-4545-9c4e-4e4830ab6685","keywords":null,"link":"/360/20210114_Szakmany_Tamas","timestamp":"2021. január. 14. 19:00","title":"Dr. Szakmány Tamás: Aki elutasítja az oltást, a tükörben egy gyilkost fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","shortLead":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","id":"20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f8c0a3-06c6-4fa3-a3aa-5634aa785565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","timestamp":"2021. január. 15. 08:48","title":"Alkatrészhiány sújtja az autóipart, rövidített munkaidőt vezetnek be a legnagyobb német gyárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20210115_220_loero_fiat_500_abarth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d583180a-174f-418f-abe7-d0c63dbfb90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_220_loero_fiat_500_abarth","timestamp":"2021. január. 15. 09:24","title":"220 lóerő talán már elég lesz a kis Fiat 500-asban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a73646-4e1c-4f4a-9d33-2ae6fdb406dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","timestamp":"2021. január. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: \"A képébe vágtam ennek az Obamának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","shortLead":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","id":"20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a12-4749-483e-9fa5-fd44471758cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","timestamp":"2021. január. 15. 06:41","title":"Magyarországon az 500 lóerős új elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre értetlenül áll a jelenség előtt.","shortLead":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre...","id":"20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c001a-e694-4c56-b145-0ccad91f490e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","timestamp":"2021. január. 15. 16:03","title":"Nem bír a kemény marsi talajjal a NASA robotvakondja, leállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Utoljára 50 éve történt ilyen.","shortLead":"Utoljára 50 éve történt ilyen.","id":"20210114_capa_capatamadas_folyo_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cdd63f-7a09-46de-9cc2-35001e90a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20210114_capa_capatamadas_folyo_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 12:12","title":"Cápa támadt emberre egy ausztrál folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]