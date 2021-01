Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","shortLead":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","id":"20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2710d-4b37-4130-810f-c94ced2304d1","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","timestamp":"2021. január. 18. 16:21","title":"Dr. Dre elhagyta a kórházat, már a stúdióban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","shortLead":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","id":"20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77e7c6-bc70-4509-8187-72e822fce635","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","timestamp":"2021. január. 18. 17:52","title":"Tűz volt a Capitoliumnál, lezárták és evakutálták a nyugati szárnyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek a Csang'o-5 űrszondával, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével fogják vizsgálni a kőzeteket.","shortLead":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek...","id":"20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01d4ea-395e-4057-95ff-e0212e78e876","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","timestamp":"2021. január. 18. 18:03","title":"A tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik, hogy tovább fogynak az előbbiek. Kis intézményi matek, sok kivonással.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy pár hét múlva kevesebb állami egyetem lesz, mint nem állami, de nagyon úgy tűnik...","id":"20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e5aed-02cc-4f24-8e4e-3ef395254a22","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Allami_egyetem_csak_nyolc_marad","timestamp":"2021. január. 19. 11:34","title":"Csak nyolc állami egyetem marad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg még tavaly Bulgáriában.","shortLead":"A kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg még tavaly Bulgáriában.","id":"20210119_Koronavirus_terhes_no_magzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc47b119-303a-40f0-983a-53169b2e28f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_Koronavirus_terhes_no_magzat","timestamp":"2021. január. 19. 16:12","title":"Kimutatták a koronavírus átterjedését egy várandós nő és magzata között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre.","id":"20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e067e646-d4e8-4715-82ad-c86f433ae7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_punkosd_zarvatartas_ettermek_szallodak","timestamp":"2021. január. 19. 15:44","title":"A szállodások szövetsége szerint pünkösdig is tarthatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]