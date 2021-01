Kevésbé lehet annyira ráijeszteni a MacBook-tulajdonosokra, mint azzal a hírrel, hogy az Apple újfajta billentyűzeten dolgozik. A cupertinói cég korábban próbálta már megreformálni a technológiát, ám a pillangómechanikás megoldás annyira használhatatlan volt, hogy még csoportos per is indult miatta a vállalat ellen.

Mindez a jelek szerint nem szegte kedvét az Apple-nek, hogy újabb megoldásokon dolgozzon. Tavaly nyáron láthattunk egy érdekes szabadalmi tervet, ami alapján üvegből lenne az új billentyűzet, most pedig egy másik terv is előkerült. Az amerikai szabadalmi hivatalnak beadott tervek szerint a billentyűk valójában apró kijelzők lennének, amelyeknél be lehetne állítani, hogy épp mire lehessen őket használni – az általuk mutatott minta pedig eszerint változna.

© Apple

A megoldás igazából csak félig újdonság, hiszen a MacBook Pro Touch Bar-jának működése ugyanezen az elven alapszik. Most viszont az egész billentyűzetre kiterjesztenék ezt a funkciót, ami azt is jelenti, hogy a különböző felhasználáshoz különböző gombokat kapnánk. Egyszerűen lehetne például megváltoztatni a nyelvet, de a zenelejátszáshoz vagy épp egy játékhoz is újfajta kiosztást határozhatnánk meg.

Azt még nem tudni, hogy maguk a billentyűk milyen anyagból lennének, de az Apple szerint készülhetnének fémből, kerámiából, üvegből vagy épp zafírból is.

Persze egyelőre csak egy szabadalmi tervről van szó, így az új billentyűzet kapcsán semmi sem biztos – az sem, hogy egyáltalán megvalósul-e valaha. A jelek szerint azonban a cég nagyon szeretné, ha leváltanák a "régimódi" hardvert.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.