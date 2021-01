Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről nem tesz említést. ","shortLead":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről...","id":"20210122_oltasi_terv_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd579c3-53f3-40b0-901d-c92013bdef89","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_oltasi_terv_orban","timestamp":"2021. január. 22. 09:33","title":"Úgy tűnik, a kormány épp most borította fel az oltási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 22 büntetőeljárás zajlik, 10 ügy iratai vádemelési javaslattal már az ügyészségnél van.","shortLead":"Jelenleg 22 büntetőeljárás zajlik, 10 ügy iratai vádemelési javaslattal már az ügyészségnél van.","id":"20210122_kamupart_nav_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2ae73f-c1d5-45b3-a7bb-cafce1be1bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_kamupart_nav_nyomozas","timestamp":"2021. január. 22. 14:25","title":"47 büntetőeljárás indult a kamupártok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","shortLead":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","id":"20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c532ef-f862-4001-ab6c-822ae4a0ca4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","timestamp":"2021. január. 21. 16:56","title":"Elutasította a rendőrség a percenként egymillió forintért készült műsorral kapcsolatos feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5d539-1fe2-4277-acff-1bbf93d8e488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falu lakossága dobta össze végül a pénzt a hiányzó 60 méterre.","shortLead":"A falu lakossága dobta össze végül a pénzt a hiányzó 60 méterre.","id":"20210121_nemespatro_magyar_falu_program_utfelujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5d539-1fe2-4277-acff-1bbf93d8e488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a823a90-610b-479c-a720-7d55581bd117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_nemespatro_magyar_falu_program_utfelujitas","timestamp":"2021. január. 21. 21:31","title":"Mindössze 200 méter út felújítására pályáztak Nemespátrón, de csak 140-re adott pénzt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","shortLead":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","id":"20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635d554-3623-44df-8712-87e7c7799e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","timestamp":"2021. január. 22. 12:58","title":"A rosszabb forgatókönyv jött be: 9 százalék lett a költségvetés hiánya 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]