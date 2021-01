Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó 2014 óta elérhető aktuális generációja hamarosan nyugdíjba vonul.","shortLead":"A cseh kisautó 2014 óta elérhető aktuális generációja hamarosan nyugdíjba vonul.","id":"20210122_kemfotok_mar_alig_alcazzak_a_teljesen_uj_skoda_fabiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e7fa5b-e676-48e2-8ab0-75641592930d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_kemfotok_mar_alig_alcazzak_a_teljesen_uj_skoda_fabiat","timestamp":"2021. január. 22. 06:41","title":"Kémfotók: már alig álcázzák a teljesen új Skoda Fabiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","shortLead":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","id":"20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a324b-59bf-4398-bcde-f187f654817e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","timestamp":"2021. január. 22. 12:17","title":"Folytatja a nyomozást a rendőrség a Feneketlen tavi ingatlanmutyi miatt, Lázár Jánost is meghallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani és a jövő héten egy műszakos rendben termel a járműgyártás.","shortLead":"A mostani és a jövő héten egy műszakos rendben termel a járműgyártás.","id":"20210121_audi_alkatresz_gyor_chip_felvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92f61b5-c29e-491a-ba4e-a55898dec72d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_audi_alkatresz_gyor_chip_felvezeto","timestamp":"2021. január. 21. 16:36","title":"Akadozó alkatrészellátás miatt döcög a termelés a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec4f23a-df77-4a5f-913f-fea504ee6617","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A december 24-én megkéselt járőrnek nappal már fájdalomcsillapítót sem kell szednie, ha rajta múlna, már visszamenne dolgozni.","shortLead":"A december 24-én megkéselt járőrnek nappal már fájdalomcsillapítót sem kell szednie, ha rajta múlna, már visszamenne...","id":"20210122_Ujpest_rendor_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec4f23a-df77-4a5f-913f-fea504ee6617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47169704-7a54-4cab-ad8a-acd9f7cb23be","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Ujpest_rendor_video","timestamp":"2021. január. 22. 13:09","title":"Megszólalt az Újpesten megkéselt rendőr: \"Nagyon köszönöm a kiállást mellettünk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is. Mindkét téren azt figyelhetjük meg, hogy az északi államokban lényegesen rosszabb a helyzet, míg a napsütötte déli országokban 100 ezer lakosra számottevően kevesebb erőszakos halál jut.","shortLead":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is...","id":"20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6c1311-e8e1-41e0-9fdc-0b5edb84363b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","timestamp":"2021. január. 23. 10:00","title":"Az emberölések és az öngyilkosságok száma is csökken az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45faa4a5-10db-4631-b353-62d1f25f0a22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata szinte azonnal rácsap az újdonságokra, hogy azok javíthatóságát vizsgálva apró darabokra szedje. Az Apple fejhallgatójának „teardownjára” viszont egy hónapot várni kellett, de végül ennél az eszköznél is megszületett az eredmény.","shortLead":"Az iFixit csapata szinte azonnal rácsap az újdonságokra, hogy azok javíthatóságát vizsgálva apró darabokra szedje...","id":"20210122_ifixit_apple_airpods_max_fejhallgato_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45faa4a5-10db-4631-b353-62d1f25f0a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70338210-2bee-4afe-8b19-a5f90555813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_ifixit_apple_airpods_max_fejhallgato_teardown","timestamp":"2021. január. 22. 09:03","title":"Végre szétszedték az Apple vezeték nélküli fejhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban azok felé fordulnak, akik nem vagy csak befogott orral vennének részt a választásokon.","shortLead":"Elsősorban azok felé fordulnak, akik nem vagy csak befogott orral vennének részt a választásokon.","id":"20210122_igen_szolidaritas_iszomm_szanyi_tibor_huszti_andrea_valasztas2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559c8ab9-38af-4fc4-b5b6-db6ca1b46c27","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_igen_szolidaritas_iszomm_szanyi_tibor_huszti_andrea_valasztas2022","timestamp":"2021. január. 22. 19:26","title":"Önállóan készül 2022-re Szanyiék pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]