[{"available":true,"c_guid":"622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","shortLead":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","id":"20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4adb00-8ad3-476a-a7fb-ce040d128cd9","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","timestamp":"2021. január. 28. 13:36","title":"Biliárdasztal- és sörpadtesztelőket venne fel egy debreceni vendéglős, hogy kinyithasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani, hogy a felhasználói adatokat jól kezelik.","shortLead":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani...","id":"20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a54c6-3274-49ab-89d9-ea3a861f25c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","timestamp":"2021. január. 27. 15:03","title":"Végleg betiltották a TikTokot Indiában, veszélyesnek tartja az appot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","shortLead":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","id":"20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace80514-2254-4675-838a-21b5639d66cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","timestamp":"2021. január. 27. 13:44","title":"Életveszélyessé vált egy társasház Angyalföldön, egy napjuk volt kiköltözni a lakóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","id":"20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d544442-383d-4f1e-9439-0500cc6fa64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 29. 08:04","title":"Újabb 83 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint ez egy felülről vezérelt, az egyetemi polgárok érdekeit, igényeit és véleményét figyelmen kívül hagyó átalakítás.","shortLead":"Péterffy Attila szerint ez egy felülről vezérelt, az egyetemi polgárok érdekeit, igényeit és véleményét figyelmen kívül...","id":"20210129_pecsi_polgarmester_tiltakozas_PTE_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeb830-b7da-4bed-ab89-b3fde7221831","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_pecsi_polgarmester_tiltakozas_PTE_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 29. 10:12","title":"A pécsi polgármester tiltakozik a PTE modellváltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","shortLead":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","id":"20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5c5bc-02b6-4601-8b83-7eef69f07682","keywords":null,"link":"/sport/20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","timestamp":"2021. január. 28. 17:05","title":"Belepte a gaz és meg is rongálták Puskás Öcsi melbourne-i szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]