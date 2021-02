Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel szemben.","shortLead":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel...","id":"20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc96f4b-d2d9-48d0-8b7d-9c4792be88a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","timestamp":"2021. január. 31. 08:06","title":"Itt a szigorítás, akár félmilliós büntetés is járhat a horrorkaravánok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","shortLead":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","id":"20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856a69-0eef-414d-99c2-664365a71425","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","timestamp":"2021. január. 30. 21:50","title":"Gulácsi rekordot döntött Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő...","id":"20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a803ab5-3315-468b-995e-8e8f9e18fcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","timestamp":"2021. január. 31. 15:19","title":"Őrizetbe vették Julija Navalnaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A magyar GDP-nek egyre nagyobb részét termelik meg Budapesten, de arra a szintre nem ért még vissza a főváros, ahonnan 2010 után visszaesett. A statisztikai hivatal adatai alapján megnéztük, mennyit változott a főváros helyzete Tarlós István főpolgármestersége idején.","shortLead":"A magyar GDP-nek egyre nagyobb részét termelik meg Budapesten, de arra a szintre nem ért még vissza a főváros, ahonnan...","id":"20210131_budapest_statisztika_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2945a11e-e3fd-475a-aad9-d3ef964bfc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_budapest_statisztika_ksh","timestamp":"2021. január. 31. 11:00","title":"Kilenc ábrán mutatjuk, hogyan élnek a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","shortLead":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","id":"20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c03825-2964-4fe0-9d4c-b811c928f3a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 31. 11:13","title":"Halálos fenyegetést kapott Greta Thunberg 11 éves követője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","shortLead":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","id":"20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e5e40e-d3d8-4115-a221-aa23b8ae2a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","timestamp":"2021. január. 31. 12:29","title":"Ónos eső miatt adtak ki narancssárga figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","shortLead":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","id":"20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d16fc17-2f8d-4e3b-aa8f-f419188117c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 31. 21:57","title":"Ötezernél is több embert vettek őrizetbe a Navalnij melletti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]