Történelmi rekordot könyvelhetett el a Cyberpunk 2077 nevű, funkcióit és történetét nézve abszolút remek videojáték: a SuperData nevű elemzőcég számításai szerint a PC-n és konzolokon egyaránt megvásárolható szoftvert 10,2 milliós példányszámban értékesítették a tavalyi év utolsó hónapjában. Ezzel minden idők legjobb digitális nyitányát produkálta a lengyel CD Projekt RED alkotása. (A digitális eladás azt jelenti, hogy a szoftvert nem lemezen vásárolják meg, hanem egy online felületen, ahonnan aztán letöltik.)

Érdekesség, hogy bár a videojáték nehéz startja miatt többen visszakérték a program árát, a SuperData szerint ezek az igények nem igazán befolyásolták az eladásokat, ugyanis a visszatérítésre vonatkozó kérelmek száma nem volt olyan sok. Az elemzés másik meglepő része, hogy az eladott példányok 80 százalékát PC-n aktiválták a felhasználók.

A történelmi rekord és tízmilliós értékesítés ellenére a kiadó nem fürödhet az anyagi sikerben. Ennek oka, hogy a Cyberpunk 2077 a régi konzolokon kifejezetten botrányos állapotban jelent meg. A fejlesztőknek a PC-s változattal is lesz dolguk, ugyanis ott sem tökéletes minden. A kiadó nemrég elnézést kért a játékban felbukkanó hibák (bugok) miatt és ígérték: mindent kijavítanak. A munkát azonban nehezítheti, hogy a történek miatt több per is a CD Projekt nyakába szakadt.

