[{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két ujját törte a világhírű mém arca.","shortLead":"Két ujját törte a világhírű mém arca.","id":"20210201_Hide_the_pain_Harold_ujjtores_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9106b8-e8e2-4b8f-b2fd-760ada28cd04","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Hide_the_pain_Harold_ujjtores_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 01. 17:24","title":"Hide the pain Harold: Nagyon kellemeset csalódtam a sokat szidott egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is több százan szorultak már kórházi kezelésre. Nagyon ritka esetben a gyerekkori Covid–19 betegségnek egy súlyos szövődménye is kialakulhat, a MIS-C betegségben az az alattomos, hogy általában a koronavírus-fertőzés után 3-4 héttel jelentkezik, függetlenül attól, hogy a gyermeknek voltak-e tünetei, vagy nem. A kezelt gyerekek többségét csak több hónap után tudják gyógyultnak nyilvánítani, így különösen fontos, hogy a szülők időben felismerjék, ha gond van. Elmondjuk, mire kell figyelni.","shortLead":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is...","id":"20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888f837-847f-43eb-9446-71a092a1b736","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","timestamp":"2021. február. 02. 06:30","title":"Hároméves gyermeket is kezeltek már a koronavírus ritka, de súlyos szövődményével Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6f299e-7123-4e19-9293-6c07f0c246c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híres csendes-óceáni parti út egy szakasza a heves esőzések miatt csúszott meg.","shortLead":"A híres csendes-óceáni parti út egy szakasza a heves esőzések miatt csúszott meg.","id":"20210201_Dronvideon_latni_az_USA_egyik_legszebb_utvonalat_ahogy_leomlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6f299e-7123-4e19-9293-6c07f0c246c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb2ca5c-e5ba-4969-9f21-9c02331fb301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_Dronvideon_latni_az_USA_egyik_legszebb_utvonalat_ahogy_leomlott","timestamp":"2021. február. 01. 08:55","title":"Drónvideón látni az USA egyik legszebb útvonalának szakaszát, ami az óceánba omlott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék inkább érdekeltek a bizonytalanságban, ezért nem lehet rájuk számítani a menekülthelyzet megoldásában – erről Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés igazgatója beszélt a Sonntagsblattnak.","shortLead":"Orbánék inkább érdekeltek a bizonytalanságban, ezért nem lehet rájuk számítani a menekülthelyzet megoldásában – erről...","id":"20210202_Sonntagsblatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa7781-b5cd-4068-bdb0-ed49a801ae98","keywords":null,"link":"/360/20210202_Sonntagsblatt","timestamp":"2021. február. 02. 08:30","title":"Német elemző: Orbánra hiába vár az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjából.



","shortLead":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei...","id":"20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c733cb-8eee-4b25-965d-2a0c9916a294","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Ha lemaradt az On the Spot Auschwitz-filmjéről, a BIDF-en bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]