Immár ténylegesen is üzembe állt a Google legújabb transzatlanti kábele, a Dunant. A mélytengeri vezetéket privát használat céljából, adatközpontjai kiszolgálásához húzta ki a keresőcég. A kábel az Atlanti-óceán fenekén található, és a francia partokat köti össze az egyesült államokbeli Virginia Beach-csel. A munkát 2018-ban kezdték, és 2020-ban, vagyis tavaly fejezték be.

A Google korábban más társaságoktól bérelt mélytengeri vezetéket, hogy szolgáltatásai a jövőben is bírják a terhelést. A Dunant abban különbözik ezektől, hogy azt a Google maga rakta le, habár ehhez is külsős segítség kellett, mégpedig a TE SubComé. Azzal viszont, hogy a vezetéken nem osztozik más vállalat, a Google is hosszabb ideig tudja működtetni.

A 2018-as bejelentéskor a keresőcég még nem közölte, pontosan milyen kapacitást lesz képes elérni a vezetéken, de most ez is kiderült: a 6400 kilométer hosszú kábelen másodpercenként 250 terabites sávszélességgel száguldanak az információk. Ez rekordnak számít.

A Dunant mélytengeri vezeték Henry Dunantról, a Vöröskereszt alapítójáról kapta a nevét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.