[{"available":true,"c_guid":"cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","shortLead":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","id":"20210203_romain_grosjean_indycar_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78acf800-3c7e-4530-a72c-0eedf89c0683","keywords":null,"link":"/sport/20210203_romain_grosjean_indycar_f1","timestamp":"2021. február. 03. 17:40","title":"Az F1-ből kiszorult Grosjean az IndyCarban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újvidéki EXIT szervezői nagyon optimisták, júliusban szerintük lesz fesztivál, el is mondják, miért.



","shortLead":"Az újvidéki EXIT szervezői nagyon optimisták, júliusban szerintük lesz fesztivál, el is mondják, miért.



","id":"20210203_Lehet_hogy_a_nyaron_mar_fesztivalozhatunk__megtartjak_az_EXITet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200ee309-6ac5-44b6-b746-16cdc03473b3","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Lehet_hogy_a_nyaron_mar_fesztivalozhatunk__megtartjak_az_EXITet","timestamp":"2021. február. 03. 10:05","title":"Lehet, hogy a nyáron már fesztiválozhatunk – megtartják az EXIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly novemberben lett független a Honor a Huaweitől, és máris szemtelen terveket dédelget: felülmúlná anyavállalatát.","shortLead":"Tavaly novemberben lett független a Honor a Huaweitől, és máris szemtelen terveket dédelget: felülmúlná anyavállalatát.","id":"20210203_honor_tervei_2021_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ba1574-9ead-4be9-80f9-a0626756ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_honor_tervei_2021_huawei","timestamp":"2021. február. 03. 11:03","title":"A Honor lenyomná az Apple-t, a Xiaomit – no meg a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","shortLead":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","id":"20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb48b24-144f-40be-bf90-35ed44d819fa","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","timestamp":"2021. február. 03. 14:18","title":"Mariah Carey nővére kiborult az énekesnő memoárján, és 1,2 millió dollárt követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]