[{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a rendező nem működött együtt.","shortLead":"A rendőrség szerint a rendező nem működött együtt.","id":"20210206_Soron_kivuli_vizsgalatot_igernek_Szasz_Janos_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f449d-a3ea-47fd-9c0f-6f377af6d37e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Soron_kivuli_vizsgalatot_igernek_Szasz_Janos_ugyeben","timestamp":"2021. február. 06. 20:25","title":"Soron kívüli vizsgálatot ígérnek Szász János ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet egyelőre nemigen tudnak kezelni. Ezért Észak-Írország vezetői javasolták az északír jegyzőkönyv széttépését. Egyelőre nem sok sikerrel.","shortLead":"Észak-Írország ellátása igencsak kritikussá vált , mert Nagy-Britannia kilépése után vámhatár keletkezett, amelyet...","id":"20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7672bca4-052a-4bfb-aa8e-e31922b6155e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Brexit__Irorszag_es_az_EU_nem_mond_le_az_eszakir_jegyzokonyvrol","timestamp":"2021. február. 05. 15:10","title":"Brexit : Írország és az EU nem mond le az északír jegyzőkönyvről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","shortLead":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","id":"20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b977132-bdad-4e5c-bce1-d39cf7744cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 07. 10:09","title":"Lehet, hogy a dél-afrikai mutáns ellen nem elég hatékony az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program alkalmazása most még hasznosabb funkcióval bővült.","shortLead":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program...","id":"20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c38ed-0ea4-4e4c-bbd3-46334cc88829","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","timestamp":"2021. február. 05. 21:11","title":"És önnél milyen a vétel? Már a mobilnet-lefedettség is ellenőrizhető ezzel az alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről. Az egyik legismertebb jelenségről, a kék halálról is elárult ezt-azt.","shortLead":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről...","id":"20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e44f916-c668-4cf0-8055-2e206ea4bd02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","timestamp":"2021. február. 05. 19:03","title":"Sok év után fény derült a Windows egyik nagy titkára, hogy miért kék a “kék halál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki az elnökségével, s különösen annak utolsó heteivel, besározta évtizedek során felépített márkanevét.","shortLead":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki...","id":"202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127b2e-50c3-4cf9-8fe7-830515ae9736","keywords":null,"link":"/360/202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","timestamp":"2021. február. 06. 16:00","title":"Elnöksége botrányos zárása után az üzleti életben sem vár sok jó Donald Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fd64b-96e6-4f96-b579-68cac4efb95a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kezelést kapó 30 betegből 29-en 3-5 nap után távozhattak a kórházból. A maradék egy páciens is meggyógyult, de nála tovább tartott.","shortLead":"A kezelést kapó 30 betegből 29-en 3-5 nap után távozhattak a kórházból. A maradék egy páciens is meggyógyult, de nála...","id":"20210205_izrael_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68fd64b-96e6-4f96-b579-68cac4efb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd768962-7750-4759-af09-9c745b78df9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_izrael_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. február. 05. 18:36","title":"Egy új izraeli gyógyszer napok alatt meggyógyított 29 koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért érdekes, mert a nyolcvanas években egy olyan telefonfülke-fosztogató banda főnökeként ismerték, amely bandának az akkor még tinédzser Portik Tamás is tagja volt. A gyilkosság gyanúsítottja, K. Gábort viszont több mint másfél évtizeddel később már Portik embereként könyvelték el. Így könnyen lehet, hogy ezt a gyilkosságot is végső soron Portikhoz köti majd a rendőrség – a Fővárosi Törvényszék egyik közleménye már utalt is erre. ","shortLead":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért...","id":"20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e2056-c125-45d1-add2-05a12dde6354","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 05. 20:00","title":"Portikhoz vezethet a 22 évvel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottjának elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]