[{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","shortLead":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","id":"20210207_szahara_homok_legaramlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385ef2a4-1154-4d4e-bfa5-0d0c439f192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_szahara_homok_legaramlat","timestamp":"2021. február. 07. 15:13","title":"Kísértetiesen narancssárgává vált az ég Délnyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és művészeti öröksége. ","shortLead":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és...","id":"202105_koncert__emlekev_cziffra_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb664-9598-4b43-89b8-44f5dc2ae4cb","keywords":null,"link":"/360/202105_koncert__emlekev_cziffra_100","timestamp":"2021. február. 07. 13:45","title":"Emlékkoncerten tisztelegnek Cziffra György tanítványai a mesterük előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65934c14-487a-4c2a-b58d-7d2da53534fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan magyarázod el egy gorillának, hogy egy denevér miatt koronavírusos? És tényleg a brémai muzsikusok nyerték idén a Montreux Jazz Fesztivált? Állatokról szóló híreket gyűjtött csokorba a Duma Aktuál.","shortLead":"Hogyan magyarázod el egy gorillának, hogy egy denevér miatt koronavírusos? És tényleg a brémai muzsikusok nyerték idén...","id":"20210205_Duma_Aktual_Allati_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65934c14-487a-4c2a-b58d-7d2da53534fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718576b1-3c97-43e8-9acd-17a147331518","keywords":null,"link":"/360/20210205_Duma_Aktual_Allati_hirek","timestamp":"2021. február. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Gengszter mókusok, nyérc lidércek és az év hala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatok közt olyanokat is találtak, amelyekben a koronavírus különféle mutációja alakult ki.","shortLead":"Az állatok közt olyanokat is találtak, amelyekben a koronavírus különféle mutációja alakult ki.","id":"20210205_dania_nyerc_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0375bee-95aa-4fe7-acb3-3979ee74083a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_dania_nyerc_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 19:37","title":"15 millió nyércet öltek le a járvány miatt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","shortLead":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","id":"20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e178ae0-e6f5-4699-be4c-d7844bd4ad47","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","timestamp":"2021. február. 06. 12:21","title":"Borult, felhős, néhol esős idő várható egész hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét és fagyit is lehet majd venni. ","shortLead":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét...","id":"20210207_6070_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6ed6-9a38-4396-bc4f-3e785093d274","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_6070_milliot","timestamp":"2021. február. 07. 12:06","title":"Gyógyszert is árulhatnának a falusi kisboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]