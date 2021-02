Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon kommunikálhatnak. Bárki, aki megosztotta már a véleményét online, megerősítheti, hogy az internet végül nem ez lett. Mit mondanak az online kommunikáció állapotáról a feministák?","shortLead":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon...","id":"20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7469a8-6691-45ea-bfa5-ff227aa88217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","timestamp":"2021. február. 07. 19:19","title":"„A csend nem fog megvédeni” - Merjek-e nőként véleményt mondani a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikus híveinél.","shortLead":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött...","id":"20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f371556-6dfe-4c6c-9e75-73d3b404adef","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","timestamp":"2021. február. 06. 19:33","title":"Folyik a megtorlás a Navalnij melletti tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Buddhista szerzetesek és kórházi dolgozók is csatlakoztak a demonstrálókhoz Rangunban.

A szakhatóság tömeges adatlopásoktól tart. 