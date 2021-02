Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","shortLead":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","id":"20210206_Kasler_turelemre_int","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b17f93-16cb-4e05-82a5-c01aa296148b","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kasler_turelemre_int","timestamp":"2021. február. 06. 18:18","title":"Kásler türelemre int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. \r

","shortLead":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","timestamp":"2021. február. 08. 07:30","title":"\"Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket feltalálója.","shortLead":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket...","id":"20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf76a557-cc41-45f5-83a3-63ec39ce196c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","timestamp":"2021. február. 06. 12:03","title":"Egy nagyítóra is szüksége lesz, ha játszana a legújabb konzollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a rendező nem működött együtt.","shortLead":"A rendőrség szerint a rendező nem működött együtt.","id":"20210206_Soron_kivuli_vizsgalatot_igernek_Szasz_Janos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f449d-a3ea-47fd-9c0f-6f377af6d37e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Soron_kivuli_vizsgalatot_igernek_Szasz_Janos_ugyeben","timestamp":"2021. február. 06. 20:25","title":"Soron kívüli vizsgálatot ígérnek Szász János ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még sokkal többen voltak.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még...","id":"20210207_ksh_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f126d664-e737-4dcf-9b72-80e48cd83442","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_ksh_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 07. 09:24","title":"KSH: még mindig csak a magyarok 40 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548badc4-c2bb-46b8-98d9-292cc3b5c455","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balzsamozás helyett a testet festett iszaphéjjal borították be","shortLead":"Balzsamozás helyett a testet festett iszaphéjjal borították be","id":"20210207_balzsamozas_egyiptom_mumia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548badc4-c2bb-46b8-98d9-292cc3b5c455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01df6f1f-1039-4062-8b9d-5ad47d15b281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_balzsamozas_egyiptom_mumia","timestamp":"2021. február. 07. 11:10","title":"Rendkívül különös egyiptomi múmiát vizsgáltak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]