[{"available":true,"c_guid":"8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","id":"20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32d3ab2-d61c-4203-beb8-2e9a5bd110e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","timestamp":"2021. február. 11. 04:27","title":"Amerikai típusú pickupot faragtak a Mercedes nem éppen sikeres autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el, egy ritka betegségben. ","shortLead":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el...","id":"20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e406841-8e0a-42d8-8692-f63eafcc1a77","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","timestamp":"2021. február. 11. 22:30","title":"Elhunyt Chick Corea jazz-legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden szerint arról is megállapodtak a Pfizerrel és a Modernával, hogy felgyorsítják a szállítást.","shortLead":"Joe Biden szerint arról is megállapodtak a Pfizerrel és a Modernával, hogy felgyorsítják a szállítást.","id":"20210212_biden_plusz_200_millio_adag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b70b7-deba-4090-aa6c-16be09fee260","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_biden_plusz_200_millio_adag_vakcina","timestamp":"2021. február. 12. 07:20","title":"Újabb 200 millió vakcinát rendelt az Egyesült Államok, most már minden felnőttnek jutna oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","shortLead":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","id":"20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618008dc-a6ee-416f-899e-8dbf1466fb0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","timestamp":"2021. február. 12. 04:23","title":"Ilyen egyszerű lenne a kamionokról a veszélyes havat letakarítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

