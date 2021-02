Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","shortLead":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","id":"20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b3e9ac-f4a0-4310-822e-e2d322158960","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","timestamp":"2021. február. 12. 10:05","title":"Pillangómentés szakította félbe az Australian Open egyik meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit az internetnek hála élőben hallhatott az egész világ.","shortLead":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit...","id":"20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c08412b-dcc8-43e2-a329-d2329c7525f3","keywords":null,"link":"/sport/20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","timestamp":"2021. február. 12. 08:39","title":"Lemondott a tokiói olimpia főszervezője, Mori Josiro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is hoz.","shortLead":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is...","id":"20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63862378-e22d-499c-aa16-ba42612f1461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","timestamp":"2021. február. 12. 16:03","title":"Vadonatúj külsőt kap az egyik legnépszerűbb médialejátszó, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és karantén lenne a legfontosabb javaslatuk, így szerintük fokozatosan újranyithatnának a meghatározott fertőzöttségi adatok alá eső megyék.\r

\r

","shortLead":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és...","id":"20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3feb3-2c5a-4ade-9cb6-f076d5b29117","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","timestamp":"2021. február. 11. 18:20","title":"Zónákra osztaná az országot az újranyitáshoz Lantos Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","shortLead":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","id":"20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148a984-b0c2-45d3-b8a2-d9152e87360b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","timestamp":"2021. február. 11. 18:54","title":"A fővárosnál tízezer ingyenes vírustesztre lehet jelentkezni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","shortLead":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","id":"20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12c3bb7-5a8a-410f-94dc-2b39ec36c4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:20","title":"Müller Cecília: Már azok között is terjed a brit mutáció, akik nem jártak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]