A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A szén nanocsövek és más, mikroszkopikus méretű részecskék egyre és egyre több fogyasztói termékben megtalálhatóak. De nem csak ott, hanem most már az élelmiszerláncok minden fázisában – kongatták meg a vészharangot kutatók a Nature Communications-ben megjelent tanulmányban, amelyről a Fast Company számolt be.

A tudósok arra hívták fel a figyelmet, hogy a nanotechnológia forradalmasította nem csak az elektronikai eszközök, de még a ruházati termékek piacát is, azonban újfajta kockázatot is jelenthetnek az egészségünkre és a környezetre nézve.

A kutatók 1 és 100 nanométeres (Csak a viszonyítás miatt: egy emberi hajszál 80 ezer nanométer széles!) anyagokat követtek nyomon az élelmiszerláncban: a vizsgálataik során arra az eredményre jutottak, hogy a nanoanyagok először az algákba kerültek, onnan az azokat megevő zooplanktonok szervezetébe, majd azokat megeszik a halak. Minden egyes lépésnél a nanorészecskék alakot és méretet váltottak és az élőlények szerveibe is bejutottak.

A halaknak ráadásul az agyában gyülemlettek fel ezek a részecskék a kutatók megfigyelései szerint.

A tudósok szerint azért is aggasztó a helyzet, mert a nanorészecskéket fel sem kell tüntetni egy csomagoláson, hogy az adott termék például tartalmazza-e és eltérően is definiálják ezeket. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy további kutatásokra van szükség, hogy képet kapjunk arról, milyen hatással is lehetnek a nanorészecskék.

Kiemelt képünk illusztráció.