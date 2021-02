Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra, hogy munkáikban ugyanannak a szerteágazó és kimeríthetetlen témának, a szerelemnek a kérdéseit vizsgálják. Maria do Mar Rêgo közel négy éven keresztül rögzítette kapcsolatának alakulását, állomásait. Szász Lilla 2009 és 2018 között követte ismerősei baráti-szerelmi történeteit. De leolvasható-e egy képről a szerelem? ","shortLead":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra...","id":"20210214_Love_is_love_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4c18d-f9c2-4904-aaf9-1a1e297e6b8e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210214_Love_is_love_nagyitas","timestamp":"2021. február. 14. 18:00","title":"Hány arca van a szerelemnek? – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezővel jogvitában álló alapítvány azt állítja, hogy Szász elsődleges feladata az orvostudományi dokumentáció biztosítása lett volna.","shortLead":"A rendezővel jogvitában álló alapítvány azt állítja, hogy Szász elsődleges feladata az orvostudományi dokumentáció...","id":"20210212_szasz_janos_alapitvany_banglades_ikerpar_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c26002-5d3e-4a28-b2c5-4b0edc45781b","keywords":null,"link":"/elet/20210212_szasz_janos_alapitvany_banglades_ikerpar_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 20:23","title":"Visszakapta a számítógépeit Szász János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","shortLead":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","id":"20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dba5e2-3bf6-4f8e-a7d8-83452fcbdc41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","timestamp":"2021. február. 14. 12:06","title":"Figyelmeztet a rendőrség: új, végtelenül egyszerű trükkel próbálkoznak a csalók, hogy hozzáférjenek a bankszámlánkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását, amely éppen azt bizonyítja, hogy volt vásárlási szándék, csak a kormányhivatal közbelépett - nem tudni, mikor.","shortLead":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását...","id":"20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6642d5-69ed-4843-92c5-40692d93c8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","timestamp":"2021. február. 13. 18:30","title":"Épp a Magyar Nemzetből derül ki, hogy Rogán Barbara és családja tényleg meg akarta venni a földbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is az utolsók között az EU-ban, de az MNB nem aggódik, szerinte jó irányba haladunk. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is...","id":"20210214_Es_akkor_megtudtuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503877a8-76d6-4c09-9c2e-29ba8804b2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Es_akkor_megtudtuk","timestamp":"2021. február. 14. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, mennyire gazdagok a magyar szegények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és biztonságos oltással.","shortLead":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és...","id":"20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebf5d4-7fcf-47d2-80f8-d1ef40b3835b","keywords":null,"link":"/360/20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Mennyire véd egy 95 százalékos hatásosságú oltás? És tényleg jobb, mint egy 50 százalékos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első ülését.","shortLead":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első...","id":"20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a97855b-a11d-433c-bf8f-d42b609c03eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. február. 13. 15:35","title":"Mostantól Mario Draghi Olaszország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]