Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa. A Tiger X-1-et a Marsra is elküldené a gyártó.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa...","id":"20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddf1f7-3164-41ed-8195-d67c1c59830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","timestamp":"2021. február. 15. 09:03","title":"Megépítette a Hyundai az új autó prototípusát, ami lábakon is tud járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak a közterület-használati díjból, amennyiben felújítást végeznek.\r

","shortLead":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak...","id":"20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6cfa44-30b8-43c2-8273-2b86958c9871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","timestamp":"2021. február. 14. 14:32","title":"Külön drosztokat alakítanak ki Újbudán az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is elfogadhatatlannak tartotta T.J. Ducklo viselkedését. ","shortLead":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is...","id":"20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8e9a2-edcf-4efa-9e42-0329b2dd5fc2","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","timestamp":"2021. február. 14. 11:12","title":"Lemondott a Fehér Ház helyettes szóvivője, akit egy újságírónő megfélemlítésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt lefolytatni, hogy hamarabb juthassunk vakcinához.","shortLead":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt...","id":"20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bcfd25-3d68-4de3-a667-ac0c0ced369f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","timestamp":"2021. február. 14. 12:55","title":"Gyorsított eljárással engedélyezteti majd az EU a mutációk ellen kifejlesztett oltásokat és gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe Egyesülettel sincs kapcsolata.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe...","id":"20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d495e2a2-d58c-4cb9-964b-3f235ae28df9","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","timestamp":"2021. február. 13. 12:53","title":"Máté Gábor: Ezt a kört még végigfutom, utána biztos, hogy abba fogom hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1eee2-f52d-4337-93ca-078bc69d4e9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai egyetem diákjai civil szervezetek munkatársaival beszélgetnek azokról a kihívásokról, amelyeket a menekültek segítése közben tapasztalnak nap mint nap. A fiatalok is úgy érzik, még idő kell, míg feldolgozzák a látottakat. Migrációs Tanulmányok, második rész.","shortLead":"Az amerikai egyetem diákjai civil szervezetek munkatársaival beszélgetnek azokról a kihívásokról, amelyeket...","id":"20210212_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e1eee2-f52d-4337-93ca-078bc69d4e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61efe5-b9dc-4736-9e07-348534bcd29d","keywords":null,"link":"/360/20210212_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 13. 19:00","title":"Doku360: Ezek élő emberek, ez az életük, nem csak statisztika ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","shortLead":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","id":"20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b63776-6205-4611-9b34-c4fc5bbc4ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","timestamp":"2021. február. 15. 09:11","title":"“Áruló” – ezt a feliratot fújták fel piros betűkkel Trump egyik ügyvédjének háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]