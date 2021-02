Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, miért nem. ","shortLead":"Hamar kiderült, miért nem. ","id":"20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2ed4-20ea-4ad4-959d-57771c54d742","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","timestamp":"2021. február. 15. 13:53","title":"Súlyos sérülései ellenére sem várta meg a rendőröket egy elgázolt férfi Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak segítséget jelenthet, hogy a politikai erők ezúttal abban versengenek, ki támogatja őt jobban.","shortLead":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak...","id":"202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537adb3d-6d22-4725-a97c-7dbcea34b00e","keywords":null,"link":"/360/202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"Megmentette az eurót, most Olaszországgal kell csodát tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","shortLead":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","id":"20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8415e-8beb-48eb-8b37-64fb8d53de09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 19:24","title":"Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba az időpontokat.","shortLead":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba...","id":"20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c7078b-a6c2-43f5-a9ab-d2c3f31355d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Változik a műszaki vizsgáztatás Budapesten az ügyeskedők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","shortLead":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","id":"20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dba5e2-3bf6-4f8e-a7d8-83452fcbdc41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","timestamp":"2021. február. 14. 12:06","title":"Figyelmeztet a rendőrség: új, végtelenül egyszerű trükkel próbálkoznak a csalók, hogy hozzáférjenek a bankszámlánkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették: a második gyereküket várják. ","shortLead":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették...","id":"20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2ecb5d-eb32-4251-92c0-b39aba77291f","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","timestamp":"2021. február. 15. 11:48","title":"Rosszabbul nem is időzíthette volna a Meghan Markle–Harry herceg címlapját ez a bulvárlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még az új Ghibli Hybrid nem lett puhány modell. ","shortLead":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még...","id":"20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901a7d5-6f33-48ad-9cd8-d541bd171e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 13. 20:00","title":"Már megint egy szentségtörés: teszten az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]