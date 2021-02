Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Február hetedikén a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte a Szputnyik V-t, azóta többek között ezzel a vakcinálval oltották be Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát is.

A rektor azzal, hogy az orosz Szputnyik V vakcinát adatta be magának, demonstrálni szerette volna az oltás biztonságosságát és hatékonyságát is, és az oltóanyag kiváló eredményeket mutatott a klinikai vizsgálatokban. „Meg kell mutatni, hogy mi, orvosok is támogatjuk, és magunk számára is biztonságosnak tartjuk ezt az oltást” – fogalmazott a közmédiának nyilatkozva vasárnap.

Merkely elmondta, érzékeli azokat a dilemmákat, amelyek a lakosságban felmerülnek a különböző oltóanyagok kapcsán, de úgy véli, ezeknek a vitáknak elébe kell menni. Örömmel tapasztalja, hogy mióta őt az orosz oltóanyaggal beoltották, megnőtt a lakosság bizalma ezen oltás iránt is.

Egy olvasónkat vasárnap reggel oltották be a Szputnyik V vakcinával Törökbálinton, lapunknak azt írta, míg a helyszínen volt, folyamatosan érkeztek az emberek és nem volt lemondás. „Volt, aki még regisztrált, aztán testhőmérsékletet, vérnyomást mértek, majd jött az oltás.” Hozzátette, hogy körülbelül fél óra várakozás után megkapták az oltásról szóló igazolást is, közben az egészségügyi dolgozók és a katonák is türelemmel válaszoltak a kérdéseikre.

Olvasónk szerint az oltottak egymás közt főképp arról beszélgettek, hogy miért vállalták a Szputnyik V vakcina beadatását.

Volt, aki úgy érvelt, hogy ez a járvány már olyan, mintha lőnének ránk egy háborúban, és egy árokhoz értünk, aminek a másik oldalán béke van, de oda csak járművekkel, az oltások révén lehet átjutni. Persze, jobb lenne Mercedesszel menni – azaz nyugati, modern vakcinákkal –, de abból nincs elég, van viszont Lada. És ez is biztosan átvisz.

Egy másikuk arról beszélt, hogy „évtizedek óta kapunk oltásokat, és soha senki nem kérdezte meg, mi van benne, mert bíztunk az egészségügyi rendszerben. Amint rákérdeztek, válallom-e az oroszt, rohantam. Ehhez szoktam.” Elhangzott az is, hogy az egyik beoltottat a The Lancet cikke győzte meg, amelyet az orvosként dolgozó családtagjai küldtek el neki. Mások azt mondták, úgy kerültek oda, hogy a körzeti orvosuk nem tudott másokat szerezni, ezért rábeszélte őket.

Megint más azt magyarázta, hogy oltásellenes volt. Ám a harmadik hullámról és a koronavírus mutációiról hallottak annyira megijesztették, hogy amikor felhívták, hogy volna lehetőség a Szputnyik-oltásra, csak pár perc gondolkodási időt kért. Ez idő alatt megkértezte az egészségügyben dolgozó családtagjait, akik azt mondták, oltassa be magát, és örültek, hogy végre nem hiszi el az összeesküvés-elméleteket.

Az orosz oltóanyaggal kapcsolatban korábban több aggály is felmerült, néhány nappal ezelőtt azonban hosszú cikkben írtunk arról, hogy úgy tűnik, a világ kezd megbarátkozni vele. Persze sosem az volt a kérdés, hogy az orosz tudnak-e hatékony szert kifejleszteni a koronavírus ellen, az aggodalmakat leginkább az táplálta, hogy az orosz tudósok munkájáról sokáig semmilyen adat, információ nem állt rendelkezésre.

A bizalmat az sem növelte, hogy amikor tavaly novemberben a Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy a vakcinájuk 90 százalékban hatásos, az orosz kutatók senki által nem látott adatokra hivatkozva gyorsan közölték, hogy a Szputnyik V is 90 százalékban működik, sőt, talán még hatékonyabb.

A kedélyeket az nyugtatta meg némileg, amikor a világ egyik legismertebb orvosi lapjában, a már említett The Lancetben publikálták az eredményeiket, amely szerint a Szputnyik V vakcina 91,6 százalékban hatásos a koronavírus ellen. Ez sok országot megnyugtatott, és azóta a hivatalos adatok szerint immár 27 helyen engedélyezték a használatát.