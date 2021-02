Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","id":"20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5cc955-4105-4c7b-867a-1ae282a13da3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. február. 22. 05:18","title":"Március 8-án kezdődhet a korlátozások enyhítése Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","shortLead":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","id":"20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e22f1d-e482-477f-8f34-c00ccd1f6ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 21. 07:49","title":"„A nagymamámért jöttem” – a buszsávokban autózókat ellenőrizék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják...","id":"202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9d84f3-4a3f-450f-99c7-cdb20ce49a06","keywords":null,"link":"/360/202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"Már hónapokkal a szakítás előtt megváltozik az ember szóhasználata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. ","shortLead":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit...","id":"20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f2aaf-463c-414a-ad8c-663e176fddc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:15","title":"Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]