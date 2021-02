Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a gyógyszeripari cég éves bevétele.","shortLead":"Rekordot döntött a gyógyszeripari cég éves bevétele.","id":"20210226_Nagyot_ment_a_Richter_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db516ecf-1fec-448b-adcb-f87077080938","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Nagyot_ment_a_Richter_2020ban","timestamp":"2021. február. 26. 11:39","title":"Nagyot ment a Richter 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá, aki már eredetleg is igen tehetős volt.","shortLead":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá...","id":"20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbe059-a193-41bb-b52b-33332bb1b6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","timestamp":"2021. február. 25. 08:03","title":"Miért a gazdagok lesznek gazdagabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","shortLead":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","id":"20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a8b6d-d565-4e9c-9231-52a6881ce6d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Csak idén 5500 milliárd forintot kereshet a Moderna a koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b664c64c-ad5a-4d17-832e-32a5dd4f6943","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A focistáknak csak gyengített oltást adna Litkai Gergely, mert az eredetit nem bírná a fizikumuk. A Duma Aktuál a NER-ben fontos szempontok alapján készített tervet arról, milyen sorrendben oltsanak.","shortLead":"A focistáknak csak gyengített oltást adna Litkai Gergely, mert az eredetit nem bírná a fizikumuk. A Duma Aktuál...","id":"20210224_Duma_Aktual_Oltasi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b664c64c-ad5a-4d17-832e-32a5dd4f6943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68d5f9b-6e72-4241-adaa-d85ab4338150","keywords":null,"link":"/360/20210224_Duma_Aktual_Oltasi_terv","timestamp":"2021. február. 24. 19:00","title":"A Duma Aktuál oltási tervében ajándék vakcina jár az 1 milliárdos bankhitelhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0653c6-f036-46dd-80b7-fde9c8abd42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakabfi Zsanett kétszeres BL-győztesként és hatszoros német bajnokként üzente meg, hogy nem ért egyet az örökbefogadás szabályainak szigorításával.","shortLead":"Jakabfi Zsanett kétszeres BL-győztesként és hatszoros német bajnokként üzente meg, hogy nem ért egyet az örökbefogadás...","id":"20210225_jakabfi_zsanett_csaladazcsalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c0653c6-f036-46dd-80b7-fde9c8abd42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d50ba3-4bd6-4aaf-9b6f-a8b2a802b7e6","keywords":null,"link":"/elet/20210225_jakabfi_zsanett_csaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 25. 11:50","title":"A női fociválogatott támadója is kiállt a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202108_szent_koronavirustan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f38b8-d9dc-42cb-8be5-a7a6e150083a","keywords":null,"link":"/itthon/202108_szent_koronavirustan","timestamp":"2021. február. 25. 09:45","title":"Gergely Márton: Szent koronavírustan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5b7d68-f59c-4485-aa06-aefe19674c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Geddertnek csütörtökön kellett volna feladnia magát.","shortLead":"John Geddertnek csütörtökön kellett volna feladnia magát.","id":"20210226_john_geddert_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db5b7d68-f59c-4485-aa06-aefe19674c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9376004-4b3f-49d0-a31d-3f4bb1030996","keywords":null,"link":"/elet/20210226_john_geddert_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2021. február. 26. 05:50","title":"Megölte magát a szexuális zaklatással vádolt amerikai edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]