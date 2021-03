Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813f8e-7264-404e-9d4f-ff12c93eb4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 08:57","title":"Egy nap alatt 130-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat A koronában nyújtott alakításáért.","shortLead":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat...","id":"20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabbd4d-37ab-416e-ab07-26af9102ceb9","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","timestamp":"2021. március. 01. 07:48","title":"Gillian Anderson volt a legkellemetlenebb időzónában a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd2f466-38a5-4805-9df5-1e5b31a9d824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyszínen intézkedtek a rendőrök és két embert állítottak elő. 