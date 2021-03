Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott egy listát, hogy milyen helyeket kerüljenek el nagy ívben az amerikaiak. A felsorolásban több olyan helyszín is szerepel, melyet Magyarországon eleve zárva tartat a kormány.","shortLead":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott...","id":"20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b0df13-925f-44fd-99fe-4c580e455ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. március. 05. 09:03","title":"Fauci: Ezt a 9 helyet kerüljük el a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","shortLead":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","id":"20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b6a7d-326a-4242-a673-057ddde11acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","timestamp":"2021. március. 05. 07:49","title":"Későbbre tették a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, hogy már nézők is lehessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mark Zuckerberg lépéskényszerbe került, túl sok nemzeti kormány veszélyezteti birodalmát. Magyarországon a jelek szerint két célja van: nem keresztezni a hírhamisítást nagyiparban űző hatalom útját, de a nyugati nyilvánosság felé mégis igazolni, hogy cselekednek.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépéskényszerbe került, túl sok nemzeti kormány veszélyezteti birodalmát. Magyarországon a jelek...","id":"20210304_Gergely_Marton_A_Facebook_pofatlansaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09f637e-5ce4-469c-a747-cf4bebfaa9d5","keywords":null,"link":"/360/20210304_Gergely_Marton_A_Facebook_pofatlansaga","timestamp":"2021. március. 04. 13:00","title":"Gergely Márton: A Facebook pofátlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak.","shortLead":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében...","id":"20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e31be6-eef4-4ffd-b565-bb14084145fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","timestamp":"2021. március. 04. 12:02","title":"Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","shortLead":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","id":"20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70253a9a-1c6f-4740-aa56-af7b357cf75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2021. március. 04. 19:12","title":"120 Hz-es kijelző és 108 megapixeles kamera van a Redmi 85 ezres telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","id":"20210305_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bf9e7-0244-4ca2-8522-b4665b49632f","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 14:55","title":"Dobrev Klára koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G hálózat: a fővárosban és környékén több mint 200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t csütörtökön. Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója szerint az 5G fejlesztések tekintetében Magyarország kiemelkedik nemcsak Európában, hanem az egész világon.","shortLead":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G...","id":"20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9eecb8-0049-4df3-8cf5-8d090713f7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","timestamp":"2021. március. 04. 14:03","title":"Nézzen rá a mobiljára, mától Budapest nagy részén elérhető a Vodafone 5G hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]