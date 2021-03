Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit a munkahelyén. ","shortLead":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit...","id":"20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77468fe2-437f-433d-ac58-e654042e21b4","keywords":null,"link":"/elet/20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","timestamp":"2021. március. 08. 11:37","title":"A menopauzát nem érdekli, hogy éppen dolgozunk – a változókort tiszteletben tartó munkahelyekre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","shortLead":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","id":"20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e96459-afc4-4ce9-8f6c-814968675c94","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","timestamp":"2021. március. 08. 13:41","title":"Nőnap? Csak menstruációról ne beszéljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott kapus egy SMA-val diagnosztizált kislánynak is segített azzal, hogy felhívta rá a figyelmet.","shortLead":"A válogatott kapus egy SMA-val diagnosztizált kislánynak is segített azzal, hogy felhívta rá a figyelmet.","id":"20210308_gulacsi_peter_sma_zsombor_lili","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2ab59b-e133-4b56-b3bf-a2250a817067","keywords":null,"link":"/elet/20210308_gulacsi_peter_sma_zsombor_lili","timestamp":"2021. március. 08. 14:24","title":"Még mindig lehet Gulácsi kesztyűjére licitálni, az ára pedig egy SMA-s kisfiú kezelésére megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Washington szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a Külföldi Hírszerző Szolgálat és a hadsereg is benne van a dezinformációs kampányban.","shortLead":"Washington szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a Külföldi Hírszerző Szolgálat és a hadsereg is benne van...","id":"20210308_orosz_alhirek_pfizer_moderna_vakcinairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31733bb8-8482-4258-ba31-1e2f916d2537","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_orosz_alhirek_pfizer_moderna_vakcinairol","timestamp":"2021. március. 08. 08:53","title":"Az amerikai külügy is megerősítette, hogy orosz oldalak álhíreket terjesztenek a Pfizer és a Moderna vakcináiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. 