Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","shortLead":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","id":"20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842a0ec-c6ec-4286-9b97-847736f8c535","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. március. 07. 11:36","title":"Civil Közoktatási Platform: Táppénzt a szülőknek, oltást a pedagógusoknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar túltette magát, a Fidesszel a jogállami kérdésekben folytatott vita vezetett a szakításhoz.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar...","id":"20210307_Weber_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeeeacf-ca4d-495d-8947-df6d5279a8f8","keywords":null,"link":"/360/20210307_Weber_profil","timestamp":"2021. március. 07. 09:00","title":"Manfred Weber: Orbán ellenségképek gyártásából él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","id":"20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f5e2ef-8b3d-4ddc-839b-61410c0efbef","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 08. 05:07","title":"Napos idő várható, helyenként hózáporokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók az ellátórendszer tehermentesítése érdekében, kapacitásaik azonnali hasznosításáról hétfőn tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal - tudatta a PRIMUS Egyesület vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók...","id":"20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3489e64-3171-4543-ae1c-0db32d67c0d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Hétfőn már tárgyalnának a kormánnyal a magánegészségügyi szolgáltatók arról, hogyan tudnák segíteni a járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó...","id":"20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22974fc-ad42-4fe2-86d9-cc80dec8a458","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","timestamp":"2021. március. 08. 10:48","title":"15 éve gyilkolhatta meg volt élettársát, most áll bíróság elé egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze, mint amennyiről korábban hallani lehetett.","shortLead":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze...","id":"20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296ece7d-48b9-447d-b98f-4b4fa8045a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","timestamp":"2021. március. 08. 17:03","title":"Olcsóbb lehet az Apple AR-szemüvege a vártnál, és hamarabb is érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már háborúkat és forradalmat, felújítását utálta és szerette ugyanaz a kormány.","shortLead":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már...","id":"20210307_radetzky_bem_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abaad-4b7a-41e7-83bc-217e12149471","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_radetzky_bem_ter","timestamp":"2021. március. 07. 14:00","title":"Eltűnt a Radetzky-laktanya, de sajnáljuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]