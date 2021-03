Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","shortLead":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","id":"20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d49469-eee6-43d4-a39d-0ca57b9b53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2021. március. 29. 06:26","title":"Továbbra is rendőrök őrzik Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő külföldi partnerektől. A New York Times szerint az oroszoknál csak nyögvenyelősen halad az oltás – idáig csupán a lakosság 4,4 %-ának sikerült beadni a szert, míg az EU 10, az USA pedig 26 %-nál tart.","shortLead":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő...","id":"20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe7b28a-feaa-4ff4-aa3f-21a02a6ef871","keywords":null,"link":"/360/20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","timestamp":"2021. március. 29. 08:45","title":"New York Times: Saját vakcinájukat vásárolják külföldről az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","shortLead":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","id":"20210329_android_malware_kartevo_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5682e-81b1-4bf6-b028-59752212cf58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_android_malware_kartevo_frissites","timestamp":"2021. március. 29. 16:03","title":"Vigyázat, fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát a legújabb androidos vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta álcázni barátja esetét.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta...","id":"20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5a4b8-8a27-4fc0-af1a-ca52761264ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","timestamp":"2021. március. 29. 13:38","title":"Nyolc évre ítélték, mert meg akarta leckéztetni, ezért felakasztotta barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai elnök, mert az USA a hegemóniáját kikezdeni igyekvő s talán ezért összefogni is hajlandó két riválisával néz szembe.","shortLead":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai...","id":"202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33213-4d2e-4da7-a46e-318ed65892f0","keywords":null,"link":"/360/202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","timestamp":"2021. március. 29. 11:00","title":"Beszélő viszonyban vannak, de acsarkodnak is a világhatalmak vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","shortLead":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","id":"20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c6cd1-fe35-48bd-883c-cacf017aef6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","timestamp":"2021. március. 29. 15:27","title":"Nincs is központi kijelző az alap Dacia Sanderóban, a saját telefonunk lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es jelzésű vonat - közölte a Mávinform szombaton a közösségi oldalán.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es...","id":"20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f985119-8db7-4721-8095-01d3f18e0386","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","timestamp":"2021. március. 27. 21:07","title":"Gázolt a vonat Rákospalota-Újpest állomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 20-án tartott gyűlés miatt kapott jókora pénzbüntetést.","shortLead":"A március 20-án tartott gyűlés miatt kapott jókora pénzbüntetést.","id":"20210329_buntetes_godeny_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04f010-a277-4f05-b953-a57e9b6dc2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_buntetes_godeny_gyorgy","timestamp":"2021. március. 29. 17:37","title":"Újabb milliós büntetést kapott Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]