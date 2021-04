Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint rosszindulatú Lázár János kijelentése.","shortLead":"A politikus szerint rosszindulatú Lázár János kijelentése.","id":"20210401_Navracsics_tibor_fidesz_lazar_janos_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3671a57-0035-4287-979f-416e258672dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Navracsics_tibor_fidesz_lazar_janos_vakcina","timestamp":"2021. április. 01. 15:29","title":"Navracsics: Nem tudom értelmezni, hogy a nyugati vakcinák késlekedése miatt 20 ezer ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes összeggel támogatja a kormány a templomfelújítási programot.","shortLead":"Tetemes összeggel támogatja a kormány a templomfelújítási programot.","id":"20210401_templomfelujitas_program_hatarozat_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0a3aa4-ffe2-4c46-92e3-c9f02b5b2b21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_templomfelujitas_program_hatarozat_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 01. 08:47","title":"Itt az újabb határozat: a kormány 25 milliárd forintból újít fel templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó élelmiszer-drágulás jelentősen érezteti a hatását az ünnepi ételeknél. Azoknak, akik még nem szembesültek az árakkal, kiszámoltuk, mire számítsanak. ","shortLead":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó...","id":"20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e58a48-665e-40ff-84eb-956632aa5eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","timestamp":"2021. április. 01. 06:30","title":"Nemcsak magányos, de drága is lesz az idei húsvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a Jobbikkal együtt nagyon számítana a külföldön élők szavazatára, ezért fontos nekik a lehetőség megnyitása.","shortLead":"A párt a Jobbikkal együtt nagyon számítana a külföldön élők szavazatára, ezért fontos nekik a lehetőség megnyitása.","id":"20210401_momentum_elovalasztas_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a005d7d-8ae7-4326-9c2a-c0b1f0d9cc20","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_momentum_elovalasztas_peticio","timestamp":"2021. április. 01. 15:11","title":"Petíciót indít az online előválasztás eléréséért a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]